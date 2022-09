Šwiateková vyhrála 10. finále v řadě a slaví první triumf na US Open

US OPEN - 21letá Polka Iga Šwiateková prodloužila svou neporazitelnost ve finálových zápasech už na 10 zápasů a 20 setů. Dnes na US Open přehrála 6-2 7-6 Tunisanku Ons Džabúrovou a po dvou triumfech na Roland Garros slaví zisk 3. grandslamového titulu.

Iga Šwiateková ve Wimbledonu našla po sérii 37 výher přemožitelku a překvapivé porážky utrpěla i na dalších třech turnajích.



Na US Open se ale vrátila zpátky na vítěznou vlnu. Posedmé v sezoně se protáhla do finále a opět v něm zvítězila. Tunisanku Ons Džabúrovou porazila 6-2 7-6 a stala se první polskou vítězkou závěrečného grandslamu sezony.



"Moc jsem tu od sebe neočekávala. Byla to pro mě velká výzva. Vyhrála jsem Roland Garros, ale tady jsem musela znovu zmobilizovat síly," řekla Šwiateková, jež převzala trofej pro vítězku z rukou Martiny Navrátilové. Za triumf obdrží prémii 2,6 milionu dolarů (asi 64,2 milionu korun).



Šwiateková měla lepší vstup do utkání a díky brzkému brejku utekla do vedení 3-0. Přestože se Džabúrové podařilo také její servis prolomit, Polka vyhrála od stavu 3-2 tři gamy za sebou a za 31 minut získala set. Zaznamenala 11 vítězných míčů, Džabúrová jich měla šest.



Šwiateková dobře rozehrála také druhou sadu. Ve druhé hře získala soupeřčino podání, brejk potvrdila a za stavu 3-0 měla tři možnosti na získání dalšího servisu soupeřky. Ty ale nevyužila, ztratila poté dvakrát servis a Tunisanka srovnala na 4-4.



Za stavu 6-5 měla Polka při podání soupeřky první mečbol, ten ale neproměnila a utkání dospělo do zkrácené hry. V ní se obě soupeřky při servisu trápily. Šwiateková přišla o podání čtyřikrát, Džabúrová pětkrát. Díky dvěma brejkům Polka otočila vývoj ze 4-5 na 6-5, přičemž po hodině a 53 minutách hry dopodávala zápas k vítězství.



Šwiateková hrála finále pojedenácté v kariéře a pouze při premiéře v Luganu 2019 v něm neuspěla. Od té doby v 10 finálových zápasech ani jednou nezaváhala, neztratila jediný set a pouze jednou prohrála víc jak šest gamů (dnes). Na grandslamech slaví potřetí v kariéře, když navázala na dva triumfy z French Open (2020, 2022).



Šwiateková se stala desátou tenistkou v tzv. open éře, která vyhrála ve stejném roce Roland Garros a US Open. Je také devátou hráčkou, jež ovládla třetí grandslam před dovršením 22 let.



28letá Tunisanka Džabúrová hrála finále podesáté a už posedmé prohrála. Ve finále grandslamu byla podruhé a neuspěla stejně jako před dvěma měsíci ve Wimbledonu, kde nestačila na Kazašku Jelenu Rybakinovou. Nevyužila tak ani druhou možnost stát se první grandslamovou vítězkou ze severní Afriky a arabských zemí.



"Dělala jsem co jsem mohla, ale Iga mi to neusnadnila. Vítězství si zasloužila. Bylo to pro mě skvělých 14 dní. Ještě budu muset dál tvrdě pracovat, abych ten titul jednou získala," řekla Džabúrová.



Osmadvacetiletá Tunisanka nevyužila druhou letošní možnost stát se první grandslamovou vítězkou ze severní Afriky a arabských zemí.