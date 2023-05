Tak přece jen. Lehečka má už několik měsíců v týmu Berdycha, spolupráci se svým vzorem si užívá

"Jsem za to moc rád. Tomáš je člověk, který má habaděj zkušeností na nejvyšší úrovni, kam míříme i my. Byl tam strašně dlouhou dobu a v našem týmu je to důležitý faktor," uvedl Lehečka.

Jednadvacetiletého rodáka z Mladé Boleslavi dal dohromady s Berdychem právě Navrátil, který se s vítězem 13 turnajů ATP ve dvouhře zná od dětství. V kontaktu byli již během lednového Australian Open, o měsíc později se Berdych připojil k Lehečkovi na turnaji v Dubaji.

"Strávil s námi pár dnů, zahráli jsme si spolu a dal nám pár postřehů. Byl to první moment, kdy jsme se oťukávali a poznávali," vzpomínal Lehečka. "Domluvili jsme se, že zkusíme první dva týdny v Monaku, kde jsme spolu strávili týden před turnajem a pak samotný turnaj. Když jsme oba viděli, že to funguje dobře, že to oběma má co přinést, sedí mi to a mám přidanou hodnotu, domluvili jsme se, že těch pár týdnů se mnou pojede," uvedl.

Nostalgic? Tomas Berdych hitting with his Czech hope Jiri Lehecka in Dubai



( @ReemAbulleil)pic.twitter.com/BtBER6BOW7 — We Are Tennis (@WeAreTennis) February 27, 2023

Smlouvu uzavřenou nemají. "Jsme lidé, kteří nechtějí řešit něco přes papíry. Teď už se známe velice dobře a on se zná s Michalem. Na čem se dohodneme, to platí," řekl Lehečka.

"Náš tým je taková větší rodina. Všichni spolupracujeme dohromady a není to tak, že by hráč nebo trenér něco řekl a nešlo by to změnit. O všem diskutujeme, chceme mít dobrou komunikaci. Když já, Tomáš nebo Michal přijdeme s nápadem, klidně to probereme s ostatními a vyvodíme nejlepší výsledek, protože víc hlav víc ví," uvedl 40. hráč světa.

Super koučem Lehečka moc Berdycha nazývat nechce, jeho vlivu si ale velmi cení. "Tomáš je spíš takový mentor. Možná super kouč. Nevím, jak se tomu teď říká. Dřív byla éra super koučů, ale já myslím, že je to prostě další člen týmu, který se jmenuje Tomáš Berdych a má nám co dát," řekl Lehečka.

Více než techniku hry řeší s Berdychem tréninkové nastavení nebo věci v zázemí. Spoléhá právě na zkušenosti finalisty Wimbledonu z roku 2010. "Když se na ně zaměříme samostatně, tak nám nepřijdou, že jsou úplně důležité. Ale když je dáme dohromady, dělá to dost času a dost detailů, které mohou ušetřit sílu. Na kurtu pak využívám jeho postřehy jako hráče, který měl plno zkušeností s ostatními trenéry, co mu říkali i co on teď sám vidí nezávisle."

O šestnáct let staršího Berdycha využívá i při rozehrání nebo jako sparingpartnera. Spolupráci považuje za příjemnou o to víc, že rodák z Valašského Meziříčí byl jeho dětským vzorem.

"Je to vtipná věc. Tím, že jsme teď spolu každý den několik hodin denně, to tak neberu. Ale podvědomě si uvědomuji, že on byl ten, podle něhož jsem formoval svou hru, když jsem byl mladší a neměl žádné pevné vedení. Teď jsme oba v jiné pozici. On má už po kariéře a já doufám, že jsem na začátku. Uvidíme, jak to půjde dál. Zatím oba cítíme potenciál, že jdeme dobrým směrem," doplnil Lehečka.

Všímá si, že spolupráce baví i Berdycha. "Nechci mluvit za něj, ale myslím, že ho to také chytlo. Věřím, že ho to naplňuje, baví a že je to něco nového. Tenisová kariéra mu dle jeho slov nechybí, ale tohle ho baví. Líbí se mu dívat se na to z jiné stránky, a když ví, že má čím pomoct a co předat, naplňuje ho to. Doufám, že to vydrží co nejdéle," dodal Lehečka, který se pokusí na Roland Garros vylepšit loňské premiérové vystoupení, při němž vypadl v 1. kole.