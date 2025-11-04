Takovou chybu už nikdy neuděláme. Andrejevová odhalila, proč přišla o Turnaj mistryň
Andrejevová v hodnocení letošní sezony skončila na devátém místě, pouhých šest bodů za Jasmine Paoliniovou. Ruská kometa měla o poslední místa na Turnaji mistryň bojovat před pár týdny na pětistovce v Tokiu. V pavouku se ale překvapivě neobjevila.
Podle slov deblové specialistky nedostala Andrejevová do Japonska vízum. Aktuální světová devítka Andrejevová ovšem v rozhovoru s novinářkou Reem Abulleilovou odhalila, že to není ten skutečný důvod, proč v Tokiu nestartovala.
"V našem týmu jsme se o tom bavili a rozhodli se z tohoto turnaje odstoupit. Nakonec se ukázalo, že to bylo špatné rozhodnutí. Myslím, že takovou chybu už nikdy neuděláme," uvedla Andrejevová.
Pro vítězku dvou letošních podniků kategorie WTA 1000 by mohlo být malou útěchou to, že na Turnaji mistryň účinkuje alespoň ve čtyřhře po boku krajanky Diany Šnajderové. O velkou finanční odměnu a potenciálně dost velkou porci bodů do singlového žebříčku ale přišla.
Je docela pochopitelné, že konkrétně Andrejevová si situaci nepohlídala. Má však kolem sebe dost početný tým v čele se zkušenou trenérkou a bývalou vynikající hráčkou Conchitou Martínezovou, která ji vede už rok a půl. "Poučíme se z toho. Tohle je moje teprve druhá kompletní sezona na WTA Tour," řekla talentovaná teenagerka.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
V tenise nebo jiném sportu?