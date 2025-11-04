Takovou chybu už nikdy neuděláme. Andrejevová odhalila, proč přišla o Turnaj mistryň

DNES, 18:25
Pouhých pár bodů dělilo Mirru Andrejevovou (18) od toho, aby si na probíhajícím Turnaji mistryň zahrála i singlovou soutěž. Její překvapivá absence na jedné z posledních generálek v Tokiu, kde měla o start zabojovat, nakonec nebyla z toho důvodu, že by od Japonců nedostala vízum. Ruská kometa prozradila, co za její neúčastí na podniku v japonské metropoli skutečně stojí.
Andreeva Mirra
Mirra Andrejevová přišla o Turnaj mistryň ve dvouhře (© Imagn Images / ddp USA / Profimedia)

Andrejevová v hodnocení letošní sezony skončila na devátém místě, pouhých šest bodů za Jasmine Paoliniovou. Ruská kometa měla o poslední místa na Turnaji mistryň bojovat před pár týdny na pětistovce v Tokiu. V pavouku se ale překvapivě neobjevila.

Podle slov deblové specialistky nedostala Andrejevová do Japonska vízum. Aktuální světová devítka Andrejevová ovšem v rozhovoru s novinářkou Reem Abulleilovou odhalila, že to není ten skutečný důvod, proč v Tokiu nestartovala.

"V našem týmu jsme se o tom bavili a rozhodli se z tohoto turnaje odstoupit. Nakonec se ukázalo, že to bylo špatné rozhodnutí. Myslím, že takovou chybu už nikdy neuděláme," uvedla Andrejevová.

Pro vítězku dvou letošních podniků kategorie WTA 1000 by mohlo být malou útěchou to, že na Turnaji mistryň účinkuje alespoň ve čtyřhře po boku krajanky Diany Šnajderové. O velkou finanční odměnu a potenciálně dost velkou porci bodů do singlového žebříčku ale přišla.

Je docela pochopitelné, že konkrétně Andrejevová si situaci nepohlídala. Má však kolem sebe dost početný tým v čele se zkušenou trenérkou a bývalou vynikající hráčkou Conchitou Martínezovou, která ji vede už rok a půl. "Poučíme se z toho. Tohle je moje teprve druhá kompletní sezona na WTA Tour," řekla talentovaná teenagerka.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
11
bardunek666
04.11.2025 19:56
Blbá ušatá blondýna
Reagovat
alcaraz.dva
04.11.2025 20:18
Jasně.. jsi o dost chytřejší
V tenise nebo jiném sportu?
Reagovat
fujtajblick
04.11.2025 19:21
Měla by angažovat Tomra...
Reagovat
Tomas_Smid_fan
04.11.2025 19:55
Reagovat
alcaraz.dva
04.11.2025 20:18
Kdo to je?
Reagovat
Tomas_Smid_fan
04.11.2025 20:32
čteš tu jeho komentáře
Reagovat
alcaraz.dva
04.11.2025 20:35
myslis tommra?
Reagovat
Tomas_Smid_fan
04.11.2025 20:47
jj
Reagovat
lvicek
04.11.2025 19:13
Takze jinymi slovy si mysleli, ze uz je kvalifikovana, takze spatne spocitali body? Vtipny ;).
Reagovat
HAJ
04.11.2025 20:15
Měla špatně nastavené desítky anebo stovky anebo tisíce na sčotu
Reagovat
Tomas_Smid_fan
04.11.2025 20:34
Reagovat

