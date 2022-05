Talentovaná Robsonová ukončila po letech zdravotní trablů kariéru

Robsonová ovládla juniorskou soutěž ve dvouhře na travnatém grandslamu už ve čtrnácti letech v roce 2008. V kategorii dospělých se vyšplhala nejvýše na 27. místo žebříčku a jejím maximem na turnajích velké čtyřky bylo čtvrté kolo rovněž ve Wimbledonu (2013) a také na US Open (2012). Olympijskou medaili získala v Londýně 2012 po boku Andyho Murrayho, s nímž nestačili až ve finále na běloruský pár Viktoria Azarenková, Max Mirnyj.

Kariéru pak ale vítězce tří turnajů ITF ničila opakovaná zranění. V roce 2014 podstoupila chirurgický zákrok se zápěstím a později absolvovala postupně tři operace kyčle. Naposledy hrála v roce 2019 na akci ITF, o návrat se snažila marně.

"Končím. Mám za sebou asi nejlepší rehabilitační období svého života, ale už jsem to nějakou dobu věděla po tom, co mi už vloni řekli lékaři. Trvalo mi dlouho, než jsem si to sama připustila, proto také trvalo tak dlouho, než jsem to oznámila veřejně," řekla tenistka BBC.