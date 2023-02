Tausonová v Linci utekla ze stavu 1-6 a 0-2. Náhradnice za Siniakovou je po 13 měsících ve čtvrtfinále

Clara Tausonová měla v 18 letech na kontě dva tituly, když v roce 2021 vyhrála halové turnaje WTA 250 v Lyonu a Lucemburku. Ve světovém žebříčku se vyšplhala na 33. místo, ovšem loni se jí přestalo dařit. I vinou nemoci a zraněním rok nevyhrála víc jak dva zápasy po sobě a spadla do druhé světové stovky.



Formu a především zápasový rytmus našla až na podzim ve své oblíbené hale na menších turnajích ITF a WTA 125k, na nichž měla bilanci 16 výher a 4 porážky.



Jenže začátek letošní sezony 20letá Dánka zmeškala kvůli zranění nohy a na kurty se vrátila až na konci ledna. Navíc se jí nedařilo. V Lyonu ani Linci nepotvrdila roli papírové favoritky a skončila v kvalifikaci.



V Rakousku se však díky odhlášení zraněné Kateřiny Siniakové do hlavní soutěže dostala jako lucky loser a svou druhou šanci nepromarňuje. Ve středu smetla 27. hráčku světa Irinu Beguovou z Rumunska a po roce si připsala skalp hráčky Top 50 a ve čtvrtek večer předvedla parádní obrat proti Camile Giorgiové.



Tausonová prohrávala 1-6 a 0-2 a vypadalo to na další neúspěch, ale vývoj dokázala otočit a nakonec zvítězila 1-6 6-3 6-4. Poprvé od loňského Australian Open tak na hlavním okruhu vyhrála dva zápasy po sobě a poprvé od začátku ledna 2022 postoupila do čtvrtfinále turnaje WTA.

The lucky loser is a winner in Linz



Clara Tauson digs deep for a 1-6, 6-3, 6-4 comeback over 2018 champion Giorgi.@WTALinz | #WTALinz pic.twitter.com/lrDMn6jWuC — wta (@WTA) February 9, 2023



"Camila hrála na začátku neuvěřitelně, trefovala winnery z každé pozice. Já se jen snažila získat co nejvíce bodů a nějak se v zápase udržet. Myslela jsem, že za hodinu bude po zápase," komentovala Tausonová. "Tohle je poprvé, co hraju jalo lucky loser. Doufám, že moje šťastná série bude pokračovat."



O semifinále se Tausonová utká se šestou nasazenou Petrou Martičovou (h2h 0-0). Zkušená Chorvatka ve druhém kole udolala po 2 hodinách a 45 minutách boje přemožitelku Lindy Noskové Belgičanku Alison Van Uytvanckovou a poprvé od loňského září vyhrála dvě utkání po sobě.







Němka Anna-Lena Friedsamová v Linci dál navazuje na zvládnutou kvalifikaci. Momentálně až 124. hráčka světa si vyšlápla 6-3 7-5 na čtvrtou nasazenou Ukrajinku Anhelinu Kalininovou, připsala si svůj nejcennější skalp od října 2019 a teprve potřetí za poslední tři roky prošla do čtvrtfinále turnajů WTA.



Finalistka z roku 2015 Friedsamová bude o semifinále bojovat proti Anastasii Potapovové (h2h 0-0).



Poslední česká naděje Markéta Vondroušová se o své první semifinále na turnajích WTA po 12 měsících popere s kvalifikantkou Dalmou Gálfiovou (h2h 0-0). Čtyřiadvacetiletá Maďarka ve druhém kole přetlačila 6-4 3-6 6-3 divokou kartu Evu Lysovou a bude útočit na své teprve druhé semifinále, kterým by vyrovnala své maximum z Budapešti 2021.