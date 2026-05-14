Tažení Cirsteaové ukončila Gauffová. Američanka si zahraje v Římě o titul
Gauffová – Cirsteaová 6:4, 6:3
V parádní formě se v Římě prezentovala Cirsteaová. Své by o tom mohly vyprávět Linda Nosková, Jelena Ostapenková a především Aryna Sabalenková, které gratulovaly Rumunce k postupu. Že se nejednalo o náhodu, poznala v úvodu utkání i hvězdná Gauffová, která ztratila hned své úvodní podání, Cirsteaová následně brejk potvrdila čistou hrou a vedla 2:0.
V následujících pěti gamech neměla ani jedna z hráček žádné problémy udržet si servis. Rumunka, která se v letošní sezoně hodlá rozloučit s profesionální kariérou, poprvé na podání zaváhala a bylo vyrovnáno – 4:4. Světovou čtyřku úspěch nakopl. V závěru první sady byla aktivnější a jistější hráčkou. Další dva gamy šly na její stranu, při dalším podání rodačky z Bukurešti proměnila druhý setbol a za 41 minut získala první set 6:4.
Rozjetá Gauffová psychickou pohodu potvrzovala i nadále. I první dvě hry druhé sady zapsala do své kolonky a vedla 2:0. Až poté se Cirsteaové povedlo zastavit šňůru pěti vyhraných gamů soupeřky v řadě, vzala Američance servis a čistou hrou srovnala stav. Za stavu 3:2 pro dvojnásobnou grandslamovou šampionku bylo utkání na několik minut kvůli nevolnosti jednoho z fanoušků přerušeno.
Cirsteaové, která prohrála všechny tři dosavadní vzájemné souboje, pauza neprospěla, prohrála své podání a nabrala ztrátu 2:4. Jejího příkladu však následovala i soupeřka a opět byl jen jednogamový rozdíl. Gauffová si ale závěr zápasu ujít nenechala. Znovu byla úspěšná na příjmu a unavená Rumunka už na zvrat neměla. Američanka dovedla zápas k vítězství po setech 6:4, 6:3 a mohla se radovat z postupu do finále.
Výsledky ženské dvouhry na turnaji WTA Masters 1000 v Římě
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře