Tažení Rubljova k premiérovému triumfu na Masters. Bídný první servis i pokora při korunovaci

Ruskému tenistovi se všechno tak nějak sešlo. Využil absence Nadala, Alcaraze, zaváhání Tsitsipase i Djokoviče, kterému ještě chybí herni praxe. Těžil z Ruudovy slabší chvíle a i z toho, že Medveděv nahlas mluví o antipatii k antuce. Také měl slušný los a když přišlo na krizovou chvíli, tak jeho finálový soupeř Holger Rune pohrdl báječně rozehraným zápasem.

Ale ne, jeho triumf nelze podceňovat. Na velký titul čekal dlouhé roky. V neděli se mu to podařilo. Měl víru, byl houževnatý, nevzdal se. Udržel nervy a ukázal schopnosti šampiona. "Je to skvělý pocit. Už jsem prohrál tolik prvních kol, semifinále i finále. Snažil jsem se vyhrát své první Masters a nakonec se mi to podařilo," ulevil si po triumfu.



Klíčové momenty

Tři z pěti zápasů musel otáčet ze stavu 0-1 na sety.

Druhé kolo s Munarem

Ve druhém kole s Jaumem Munarem prohrál první sadu 4-6. Bojoval se servisem. Když ale podání začalo fungovat, situace se změnila. Díky pěti gamům v řadě našel pohodu a utkání v klidu dovedl k vítězství.

Semifinále s Fritzem

Další třísetový duel, opět s prohranou první sadou. Klíčové momenty nastaly hlavně na konci druhé sady, s Taylorem Fritzem se za stavu 4-1 tahali o každý míček. Odvrátil dva brejkboly a následně při podání Američana sám proměnil na čtvrtý pokus setbol.

Finále s Runem

Dánský teenager už pomalu chystal oslavy. Vedl 4-1 a při Rubljovově podání 30-0 i 40-30. Razantnější servis i údery na jistotu ale Rusa vrátily do hry. Srovnal na 4-4, rozhozenému Runemu pak dvakrát vzal podání a nakonec proměnil druhý mečbol.

FIRST MASTERS TITLE



Andrey Rublev recovers from 1-4 *0-30 down in the deciding set to beat Holger Rune 5-7 6-2 7-5 after a incredibly fought battle



He's the Monte-Carlo Masters champion



What an effort, what a week, what a guy ❤️ pic.twitter.com/DtxbMNikqz — Mario Boccardi (@marioboc17) April 16, 2023

"Dokázal jsem to v Monaku, na opravdu historickém turnaji. Je radost být jeho součástí. Navíc vyhrát zápas jako je tento, překonat krizi a umět se vrátit, to je jako pohádka."



Důležitá čísla

1

Sedmkrát byl v grandslamovém čtvrtfinále, hrál semifinále Turnaje mistrů i na obou podnicích březnového Sunshine Doublu a na Masters dvakrát padl ve finále (Monte Carlo a Cincinnati 2021). Teď poprvé dobyl titul na prestižní "tisícovce". Na zisk premiérové trofeje na turnaji Masters čekal od svého prvního zápasu na okruhu ATP před více než devíti lety.

52%

Úspěšnost prvního podání se u Rubljova pohybovala po celou dobu turnaje na velmi nízkých číslech. V úvodním setu se trefil do prvního podání jen ve 26% případů. Nakonec se dostal nad poloviční úspěšnost. Ze 423 podání musel 203krát hrát druhý servis. Na druhou stranu vyrobil jen 10 dvojchyb.

9:48

Rubljov nezvolil zrovna přímočarou cestu, z pěti utkání hned tři zápasy musel vybojovat ve třísetových bitvách. Na rozdíl od Runeho či Tsitsipase, kterým jeden soupeř vzdal bez boje či skrečoval, neměl kromě prvního kola (volný los) práci usnadněnou. Na kurtu strávil v pěti zápasech 9 hodin a 48 minut.



Upgrade týmu i reflexe

Rubljov získal svůj první titul z Masters, ale rozhodně to nemusí znamenat, že najednou začne vyhrávat velké turnaje včetně grandslamů pravidelně. Ani to sám netvrdí. Když dostal možnost promluvit k publiku, přiznal, že se dál chce hlavně zlepšovat správným směrem, jak lidsky, tak i sportovně. Výsledky pak mají samy přijít.

Od nové sezony má po boku ve svém realizačním týmu vedle Fernanda Vicenteho také dalšího bývalého předního španělského tenistu Alberta Martína. "Alberto je hlavně velmi skromný chlap. Také má diplom sportovního psychologa a v některých stresových chvílích dokáže některé věci vysvětlit snáze, což mi hodně pomáhá. Mám i nového kondičního trenéra, nového fyzioterapeuta, nového agenta. Je to takový upgrade," vysvětloval Rubljov.

Andrey Rublev after beating Holger Rune in Monte Carlo: “I just want to say a big thanks to all of you guys. Being from a country where I’m from, & to have international support all over the world, it means a lot. So thank you so much.” pic.twitter.com/vUy3l9fq9d — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 16, 2023

Při korunovaci v Monte Carlu ale poslal světu ještě jednu velmi podstatnou zprávu: "V životě jsem udělal mnoho chyb, ublížil jsem mnoha lidem, své rodině i blízkým. Takže asi nejsem dobrý ani špatný. Chci vám všem moc poděkovat. Být ze země, odkud pocházím, a mít mezinárodní podporu po celém světě, to opravdu znamená hodně."

I love Andrey Rublev so much, the chair umpire attempts to take down the Ukraine flag



Andrey pleads “no, let it remain” just please stop the mean words



I hate that he’s facing holger so much. Rooting for Karen and Andrey so hard in Australia

pic.twitter.com/TAnyX3lJJw — Gaelen (@GaelenBet) January 22, 2023

Už dříve se Rubljov snažil dát najevo, že mu válka, kterou jeho země vede na Ukrajině vadí. V únoru 2022, krátce po začátku invaze do kamery napsal vzkaz "No war, please". Letos na Australian Open požádal rozhodčího, aby v ochozech visela ukrajinská vlajka, ač z hlediště slyšel nepříjemné poznámky na jeho národnost.