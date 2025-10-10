Téměř v každém zápase mám nějaké zdravotní problémy, přiznal Djokovič
Po vítězném duelu s Belgičanem Zizou Bergsem (6:3, 7:5) se Djokovič rozpovídal nejen o náročnosti zápasů, ale i o atmosféře, která šanghajské Masters provází.
"Dnešní zápas se vám mohl zdát snadný, ale ujišťuji vás, že nebyl. Na této úrovni není žádné vítězství snadné. Zizou hrál po celý turnaj neuvěřitelný tenis. Myslím, že by bylo k němu neuctivé nazvat to snadným vítězstvím," řekl Srb.
Poté se rozpovídal o svém zdravotním stavu. "S nohou to dnes bylo lepší. Ale jinak se mi zdá, že téměř v každém zápase se s mým tělem děje něco špatného. Skoro v každém utkání mám nějaké zdravotní problémy. Můžu jen doufat, že se to postupem času zlepší. Před semifinále mám den volna, věřím, že mi to pomůže," pokračuje čtyřiadvacetinásobný grandslamový šampion.
Djokovič odpověděl i na otázku, na jakém kurtu prožívá nejsilnější emoce. "Je to centrální kurt ve Wimbledonu. To je pocit, který se nedá s ničím srovnat. Prakticky každý sní o tom, že si tam jednou zahraje a vyhraje zápas. Když nastupuju na centr v All England Clubu, naskakuje mi husí kůže."
Velké emoce ale zažívá podle svých slov i v Číně. "Cítím tady obrovskou podporu od fanoušků. Je to upřímné a vřelé. Nečekal jsem, že to bude tak intenzivní. Lidé si tady váží všeho, čeho jsem dosáhl, a já se jim jejich přízeň snažím vrátit tím nejlepším možným tenisem," pokračuje legenda.
Djokovič v Šanghaji hraje své jubilejní desáté semifinále z jedenácti účastí. "Není tajemstvím, že tady hraju rád. Podpora publika mi dává energii a sílu. Diváci vás dokážou podržet, cítím tu energii. Užívám si ten pocit, že před takovým publikem můžu hrát," pokračuje rodák z Bělehradu.
Djokovič ustál selhání i drama. V Číně ukončil překvapivou jízdu a čeká ho senzace turnaje
Před semifinále se Srb rozpovídal i o svém soupeři Valentinu Vacherotovi, monackém překvapení turnaje. "Znám ho už pár let. Je skvělé, že píše historii Monaka, všichni tam jsou nadšení. Benjamin Balleret, jeho trenér, je člověk, kterého znám dlouho."
A dodává. "Valentin se hodně zlepšil – má silné podání, agresivní styl, je to velký hráč. Připomíná mi Arthura Rinderknecha, s nímž je i blízce spřízněný. Je skvělé vidět, jak se navzájem podporují. Je to pro něj historický úspěch a já se těším na náš zápas," uzavřel Djokovič.
Telo už viac nečuší všetko ho stále bolí..
Ako čas plynie a pribúdajú roky
jeho telo nevládze robiť ďalšie kroky..
či do skĺzu ďalšie skoky ..
Unavená ruka už nevládze posielat úder a unavene nohy už nepokryli v kurte rohy
možno v hlave hovorí si natoto už nemám vlohy..
A možno je len chyba v nás že chceme s ním poraziť čas ..a možno ukáže nám zas a zvládne to posledný raz.
I když plamen v jeho duši možná stále hoří
Tělo už více neslyší vše ho stále bolí.
Jak čas plyne a přibývají roky
jeho tělo nedokáže dělat další kroky.
zda do sklouzu další skoky ..
Unavená ruka už nedokáže posílat úder a unaveně nohy už nepokryly v kurtu rohy
možná v hlavě říká si na tohle už nemám vlohy.
A možná je jen chyba v nás že chceme s ním porazit čas..a možná ukáže nám zas a zvládne to naposledy.
