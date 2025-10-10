Téměř v každém zápase mám nějaké zdravotní problémy, přiznal Djokovič

DNES, 18:30
Legendy tenisu 13
Postup do semifinále Masters v Šanghaji si doslova vydřel. Bez nadsázky. Novak Djokovič (38) si v Číně zahraje o finále s obrovským překvapením turnaje, monackým tenistou Valentinem Vacherotem (26). Fyzicky náročné duely v extrémním počasí se však na stavu srbské legendy podepisují.
Novak Djokovič si v Šanghaji zahraje o účast ve finále (@ ČTK / AP / Andy Wong)

Po vítězném duelu s Belgičanem Zizou Bergsem (6:3, 7:5) se Djokovič rozpovídal nejen o náročnosti zápasů, ale i o atmosféře, která šanghajské Masters provází.

"Dnešní zápas se vám mohl zdát snadný, ale ujišťuji vás, že nebyl. Na této úrovni není žádné vítězství snadné. Zizou hrál po celý turnaj neuvěřitelný tenis. Myslím, že by bylo k němu neuctivé nazvat to snadným vítězstvím," řekl Srb.

Poté se rozpovídal o svém zdravotním stavu. "S nohou to dnes bylo lepší. Ale jinak se mi zdá, že téměř v každém zápase se s mým tělem děje něco špatného. Skoro v každém utkání mám nějaké zdravotní problémy. Můžu jen doufat, že se to postupem času zlepší. Před semifinále mám den volna, věřím, že mi to pomůže," pokračuje čtyřiadvacetinásobný grandslamový šampion.


Djokovič odpověděl i na otázku, na jakém kurtu prožívá nejsilnější emoce. "Je to centrální kurt ve Wimbledonu. To je pocit, který se nedá s ničím srovnat. Prakticky každý sní o tom, že si tam jednou zahraje a vyhraje zápas. Když nastupuju na centr v All England Clubu, naskakuje mi husí kůže."

Velké emoce ale zažívá podle svých slov i v Číně. "Cítím tady obrovskou podporu od fanoušků. Je to upřímné a vřelé. Nečekal jsem, že to bude tak intenzivní. Lidé si tady váží všeho, čeho jsem dosáhl, a já se jim jejich přízeň snažím vrátit tím nejlepším možným tenisem," pokračuje legenda.

Djokovič v Šanghaji hraje své jubilejní desáté semifinále z jedenácti účastí. "Není tajemstvím, že tady hraju rád. Podpora publika mi dává energii a sílu. Diváci vás dokážou podržet, cítím tu energii. Užívám si ten pocit, že před takovým publikem můžu hrát," pokračuje rodák z Bělehradu.

Djokovič ustál selhání i drama. V Číně ukončil překvapivou jízdu a čeká ho senzace turnaje

Před semifinále se Srb rozpovídal i o svém soupeři Valentinu Vacherotovi, monackém překvapení turnaje. "Znám ho už pár let. Je skvělé, že píše historii Monaka, všichni tam jsou nadšení. Benjamin Balleret, jeho trenér, je člověk, kterého znám dlouho."

A dodává. "Valentin se hodně zlepšil – má silné podání, agresivní styl, je to velký hráč. Připomíná mi Arthura Rinderknecha, s nímž je i blízce spřízněný. Je skvělé vidět, jak se navzájem podporují. Je to pro něj historický úspěch a já se těším na náš zápas," uzavřel Djokovič.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

13
Přidat komentář
Patik
10.10.2025 19:34
Aj keď plameň v jeho duši možno stále horí
Telo už viac nečuší všetko ho stále bolí..
Ako čas plynie a pribúdajú roky
jeho telo nevládze robiť ďalšie kroky..
či do skĺzu ďalšie skoky ..
Unavená ruka už nevládze posielat úder a unavene nohy už nepokryli v kurte rohy
možno v hlave hovorí si natoto už nemám vlohy..
A možno je len chyba v nás že chceme s ním poraziť čas ..a možno ukáže nám zas a zvládne to posledný raz.
Reagovat
com
10.10.2025 19:37
Google překlad

I když plamen v jeho duši možná stále hoří
Tělo už více neslyší vše ho stále bolí.
Jak čas plyne a přibývají roky
jeho tělo nedokáže dělat další kroky.
zda do sklouzu další skoky ..
Unavená ruka už nedokáže posílat úder a unaveně nohy už nepokryly v kurtu rohy
možná v hlavě říká si na tohle už nemám vlohy.
A možná je jen chyba v nás že chceme s ním porazit čas..a možná ukáže nám zas a zvládne to naposledy.
Reagovat
Patik
10.10.2025 19:52
Sedí to aj vo vašom jazyku.
Reagovat
com
10.10.2025 19:54
nevedel sem co znamená nečuší
Reagovat
pantera1
10.10.2025 19:38
Krásné
Reagovat
Kandinsky1
10.10.2025 19:50
Já zas Novakovi posílám tuhle písničku.
https://youtu.be/WKKQ7drsCbo?si=tOXOhWR-xoAddTTR
Reagovat
pantera1
10.10.2025 19:56
Ta nemá chybu, tak jako celé album v Penzionu svět.
Reagovat
pantera1
10.10.2025 19:18
Máš zkrátka nalítáno, tachometr stočit nejde. S 25 GS to vypadá bledě. Mladí vlčáci tě uštvou, to je realita. Já bych to viděla na to farmaření na řeckém venkově .
Reagovat
Mantra
10.10.2025 19:23
jak na řeckém? ať si koupí svůj, nácek
Reagovat
pantera1
10.10.2025 19:39
Se tam odstěhoval a on nácek určitě není .
Reagovat
com
10.10.2025 19:03
to je ale chudáček
Reagovat
JLi
10.10.2025 19:53
Bobíku
Reagovat
com
10.10.2025 19:59
Bobika
Reagovat

