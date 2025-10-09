Djokovič ustál selhání i drama. V Číně ukončil překvapivou jízdu a čeká ho senzace turnaje

DNES, 14:56
ATP MASTERS ŠANGHAJ - Novak Djokovič (38) potvrdil roli favorita ve čtvrtfinále na Masters v Šanghaji, nicméně v dramatickém závěru potřeboval dva pokusy na dopodávání zápasu s belgickým překvapením Zizouem Bergsem (26). Čtyřnásobný šampion a loňský finalista po vítězství 6:3, 7:5 dál živí obrovskou šanci na zisk titulu a v semifinále ho čeká monacká senzace Valentin Vacherot.
Novak Djokovič pokračuje v útoku na 101. kariérní titul (© HECTOR RETAMAL / AFP / AFP / Profimedia)

Bergs – Djokovič 3:6, 5:7

Favorizovaný Djokovič, který si v předchozím zápase zranil kotník a o svém zdravotním stavu neposkytl žádné další informace, byl v úvodním setu jasně lepší a v jeho polovině se propracoval k prvním brejkbolům. Bergs vytáhl skvělý servis, ale při druhé hrozbě zkazil snadnou smeč a dostal se do manka 2:4.

V následujícím gamu se Belgičanovi málem podařil rebrejk, nicméně srbský rekordman na třetí brejkbol navzdory vyčerpání přežil brutální výměnu a nakonec si servis uhájil.

Rodák z Bělehradu mohl sadu získat už na returnu, na němž vedl 40:0. Bergs ovšem nastřílel tři esa v řadě, zlikvidoval celkem pět setbolů a donutil Djokoviče set doservírovat. Srb, který vyhrál devět z deseti bodů po druhém servisu soupeře, to zvládl bez problémů a náskok brejku si udržel.

Druhé dějství bylo zajímavé až v samotné koncovce. Do stavu 4:4 si oba aktéři suverénně hlídali servis, ale v kritickém devátém gamu se Djokovič i díky chybám Bergse dostal k prvním brejkbolům v tomto setu a hned úvodní příležitost proměnil.

Nejúspěšnější hráč všech dob ale poprvé selhal na vlastním podání a zápas dotáhnout nedokázal. Nemuselo ho to však mrzet dlouho, protože i díky famózní obraně při skóre 30:30 v 11. hře si zajistil další možnost duel doservírovat. A v tomto případě už nezaváhal, přestože po dvou neproměněných mečbolech musel odvracet brejkbolovou hrozbu.

Djokovič tak dál živí obrovskou šanci na první velký titul od Masters v Paříži 2023, celkově 101. trofej a 41. triumf na prestižních tisícovkách. Ze hry už je totiž venku jeho finálový přemožitel z loňska Jannik Sinner, Carlos Alcaraz letos v Šanghaji nestartuje a srbský veterán je jediným přeživším z TOP 5 žebříčku.

Šanghaj patří mezi jeho nejoblíbenější turnaje. V historii tohoto podniku je se čtyřmi triumfy nejúspěšnější a i svůj 11. kariérní start dotáhl minimálně do čtvrtfinále, přičemž po skalpu Bergse má tady v této fázi vynikající bilanci 10:1.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Nyní dělí Djokoviče, nejstaršího čtvrtfinalistu a zároveň semifinalistu v historii podniků ATP Masters 1000, už jen jeden krok od obhájení loňského výsledku a celkově šestého finále v tomto dějišti.

Po vítězství nad belgickým překvapením ho čeká monacká senzace, kvalifikant a až 204. hráč světa Vacherot, který prožívá v čínské metropoli životní turnaj a vyšlápl si na Holgera Runeho. Pro Djokoviče se bude jednat o už 80. semifinále na Masters.

Další dva čtvrtfinálové duely jsou na programu v pátek. Daniil Medveděv bude čelit Alexovi de Minaurovi a Félix Auger-Aliassime se pokusí zastavit Arthura Rinderknecha.

Monacká senzace v Šanghaji pokračuje. Vacherot přetlačil Runeho a zahraje si životní semifinále

Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Šanghaji

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
