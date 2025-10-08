Monacká senzace v Šanghaji pokračuje. Vacherot přetlačil Runeho a zahraje si životní semifinále

ATP ŠANGHAJ - Valentin Vacherot (26) v Šanghaji pokračuje v životním turnaji a znovu posunul národní nejlepší výsledek na Masters. Až 204. hráč žebříčku z Monaka na čínské tisícovce vyřadil dalšího obrovského favorita Holgera Runeho (22). Dána ve fyzické bitvě přehrál 2:6, 7:6, 6:4 a stal se druhým nejníže postaveným semifinalistou na tisícovkách v historii.
Valentin Vacherot pokračuje v životním turnaji (@ ČTK / AP / Andy Wong)

Rune – Vacherot 6:2, 6:7, 4:6

První čtvrtfinálový duel v Šanghaji probíhal podle předpokladů jen v první sadě, ve které jasně dominoval desátý nasazený Rune. Vše se začalo obracet v úvodu druhého setu, kdy se Vacherot dostal do vedení o brejk. Náskok sice ztratil, ale sadu urval v tie-breaku.

To ho nakoplo a v rozhodujícím dějství Dána výrazně tlačil a snadno si uhrával gamy na servisu. V sedmé hře si sebral Runemu podání čistou hrou. Za stavu 5:4 podával na postup a výrazně znervózněl. Servis ale po dlouhém boji udržel a slavil nečekaný a největší úspěch své kariéry.

Jako první hráč z Monaka postoupil na podniku Masters dál než do osmifinále, stal se druhým nejníže postaveným semifinalistou na takto prestižních turnajích v historii a především si zajistil debut v TOP 100 žebříčku. O finále si zahraje s vítězem duelu mezi Novakem Djokovičem a Zizou Bergsem.

Vacherot už v kvalifikaci musel dvakrát otáčet stav 0:1 na sety. Po postupu do hlavní soutěže zaskočil rozjetého Alexandera Bublika, skrečoval mu loňský semifinalista Tomáš Macháč a ve třech setech vyřadil i Tallona Griekspoora. Výhra nad Runem je jeho nejcennější v životě.

Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Šanghaji

