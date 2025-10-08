Monacká senzace v Šanghaji pokračuje. Vacherot přetlačil Runeho a zahraje si životní semifinále
Rune – Vacherot 6:2, 6:7, 4:6
První čtvrtfinálový duel v Šanghaji probíhal podle předpokladů jen v první sadě, ve které jasně dominoval desátý nasazený Rune. Vše se začalo obracet v úvodu druhého setu, kdy se Vacherot dostal do vedení o brejk. Náskok sice ztratil, ale sadu urval v tie-breaku.
To ho nakoplo a v rozhodujícím dějství Dána výrazně tlačil a snadno si uhrával gamy na servisu. V sedmé hře si sebral Runemu podání čistou hrou. Za stavu 5:4 podával na postup a výrazně znervózněl. Servis ale po dlouhém boji udržel a slavil nečekaný a největší úspěch své kariéry.
Jako první hráč z Monaka postoupil na podniku Masters dál než do osmifinále, stal se druhým nejníže postaveným semifinalistou na takto prestižních turnajích v historii a především si zajistil debut v TOP 100 žebříčku. O finále si zahraje s vítězem duelu mezi Novakem Djokovičem a Zizou Bergsem.
Vacherot už v kvalifikaci musel dvakrát otáčet stav 0:1 na sety. Po postupu do hlavní soutěže zaskočil rozjetého Alexandera Bublika, skrečoval mu loňský semifinalista Tomáš Macháč a ve třech setech vyřadil i Tallona Griekspoora. Výhra nad Runem je jeho nejcennější v životě.
