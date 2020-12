Tenisová extraliga: Kvitová prohrála s Vondroušovou, Sparta přesto zdolala I.ČLTK

Strýcová zahájila souboj pražských rivalů vítězstvím nad Terezou Martincovou 6-2 6-4, přitom ve druhém setu prohrávala 1:4. "Hodnotím to kladně. Odvedla jsem práci, jakou jsem asi chtěla. Jsou tam věci, které musím vylepšit," řekla Strýcová.

Světová deblová dvojka získala i vítězný bod. S Kristýnou Plíškovu ve čtyřhře porazily Karolínu Muchovou a Lucii Hradeckou dvakrát 6:4. O další body se ve dvouhrách postarali Patrik Rikl, Michal Vrbenský a zkušený Lukáš Rosol. Za I. ČLTK korigoval Václav Šafránek výhrou nad českou mužskou dvojkou Tomášem Macháčem. Stav je 5-2 a závěrečné dvě čtyřhry mužů už na vítězství Sparty nic nezmění.

Kvitová se vrátila do extraligy po třech letech. Zápas hrála poprvé od semifinálového utkání na říjnovém Roland Garos a po přípravě v Dubaji. "Nebylo to úplně nejlepší, vždycky potřebuju pár zápasů se do toho dostat. V plné přípravě tam chyby jsou a to bylo vidět," prohlásila. "Markéta si to vzala a neudělala snadné chyby jako já."

Vondroušová letos porazila Kvitovou v červnu v charitativní tenisové soutěži družstev Tipsport Elite Trophy na antuce v Prostějově. Stejně si vedla i nyní na tvrdém povrchu v říčanské hale. Méně chybovala a lépe podávala. "Hrála jsem docela dobře. Petra nehrála úplně nejlíp, docela kazila, ale pro mě to je dobré vítězství. Snažila jsem se toho vrátit co nejvíc a dařilo se mi držet servis," řekla Vondroušová.

V prostějovské skupině hraje domácí výběr s Přerovem po dvouhrách nerozhodně 3-3, o vítězi rozhodnou následné tři čtyřhry.