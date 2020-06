Tenisové exhibice v Berlíně se budou hrát před diváky

Tenisové exhibiční turnaje v Berlíně, na nichž přislíbila účast i dvojnásobná wimbledonská šampionka Petra Kvitová, se budou hrát před diváky. Šéftrenérka německé ženské reprezentace Barbara Rittnerová, jež je ředitelkou obou akcí, dnes potvrdila, že po uvolnění opatření proti koronaviru dostali pořadatelé povolení pustit do hlediště za mimořádných hygienických podmínek až 1000 fanoušků.

První turnaj se odehraje od 13. do 15. července na trávě na stadionu Steffi Grafové, kde bude platit povolení pro tisícovku diváků. Druhý bude následovat od 17. do 19. července na tvrdém povrchu v hangáru na bývalém letišti Tempelhof, tam bude limit 200 diváků. Aby se minimalizoval počet lidí na kurtu, auty bude místo rozhodčích hlídat elektronický systém.

Obě akce jsou určeny pro šest tenistů a šest tenistek. Hlavní hvězdou mužského turnaje by měl být domácí Alexander Zverev. Rittnerová počítá s tím, že se zúčastní, přestože si po startu na Adria Tour vysloužil kritiku za porušování opatření proti šíření koronaviru. Po turnajích v Bělehradě a Zadaru měl sice na rozdíl od několika jiných hráčů negativní testy, místo dodržování slibované izolace se ale objevil na videu z tanečního klubu.

"Myslím, že už sám sebe potrestal ztrátou image, protože ukázal, že není důvěryhodný. My ho vylučovat nebudeme, ale musí podstoupit další test a potom jít do izolace a jak doufám, v klidu trénovat," řekla Rittnerová na adresu třiadvacetileté světové sedmičky. Věří, že další večírek si Zverev dobře rozmyslí. "U nás bude muset pravidla dodržovat. Pokud to udělá zase, vyhodíme ho," dodala.