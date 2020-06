Zverev čelí kritice. Po Adria Tour slíbil 14denní karanténu, přesto vyrazil na párty

Adria Tour pořádaná světovou jedničkou Novakem Djokovičem dopadla totálním fiaskem. Novým typem koronaviru se nakazili sám pořadatel Djokovič, jeho manželka, trenér Goran Ivaniševič a kondiční kouč Marco Panichi, Grigor Dimitrov a jeho trenér Christian Groh, Borna Čorič a Viktor Troicki s manželkou.

Zverev byl sice negativní, přesto slíbil, že po promořeném turnaji raději podstoupí 14denní karanténu. "Zrovna jsem dostal zprávu, že já i můj tým jsme negativní. Velmi se omlouvám každému, koho jsem mohl vystavit nákaze. Nyní mě na doporučení lékařů čeká karanténa a průběžně se budu nechávat testovat," napsal před týdnem na sociální sítě.

Svůj plán ani slib evidentně nedodržel. Včera se totiž zúčastnil velké párty plné lidí ve francouzském městečku Éze, konkrétně v klubu Anjuna Plage Private Club. Přítomností na párty se sice nechlubil, nicméně německý návrhář Philipp Plein na svůj Instagram zveřejnil video, na kterém je Zverev zachycen. Video bylo později smazáno, předtím si však stihl pořídit kopii Ben Rothenberg, novinář New York Times.

Sascha Zverev six days ago after Adria Tour coronavirus cluster:



“I deeply apologize to anyone that I have put at risk...I will proceed to follow self-isolating guidelines...stay safe .”



Sascha Zverev four hours ago: pic.twitter.com/vqBXvYdxkv — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) June 28, 2020

Na Zvereva se po zveřejnění videa valí vlna kritiky, německou jedničku nešetří fanoušci, novináři ani jeho kolegové. Obzvláště Nick Kyrgios si do svého kolegy rýpnul. "Probudím se a vidím, že se ve světě dějí další kontroverzní věci. Za mě vyhrává to, že zase vidím Saschu Zvereva na veřejnosti, zas a znova. Jak moc sobecký dokážeš být?" opřel se do účastníka Adria Tour.

Kyrgios je na sociálních sítích během koronavirové přestávky hodně aktivní. Stihl zkritizovat už samotnou Adria Tour, Djokoviče, šéfa ATP kvůli srpnovému restartu sezony označil za tupce, konání US Open za sobecké a teď si smlsnul na Zverevovi.

"Když už teda svůj manažerský tým pověříš tím, aby na sociální sítě napsali, že jdeš do karantény, tak ji aspoň dodržuj. Ježiši, stačilo strávit 14 dní se svojí přítelkyní. Fakt mě to štve. Tenhle tenisový svět mě vážně štve. To jste vážně všichni takoví sobci?"

Nick Kyrgios on Sascha Zverev. *A lot of things* were said. pic.twitter.com/zWxl9opKjC — José Morgado (@josemorgado) June 29, 2020

Na vyjádření Zvereva a jeho týmu se stále čeká.