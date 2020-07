Tenisový rozhodčí a funkcionář dostali tresty za sázky a korupci

Sudí Alexej Izotov dostal distanc na tři roky a pokutu 10 tisíc dolarů za to, že nenahlásil pokus o korupci a sám naváděl své kolegy k manipulaci s výsledky. Podle TIU dostal Izotov loni v listopadu na turnaji ITF v Minsku finanční nabídku za to, že bude zadávat se zpožděním do svého zařízení skóre zápasu a tím umožní ostatním sázet.

Ředitel řeckých turnajů ITF Antonis Kalaitzakis byl suspendován na 20 měsíců a dostal pokutu 6000 dolarů za sázení na tenis. Čtyři měsíce z trestu a polovina částky jsou podmíněné.

Sedmatřicetiletý Kalaitzakis mezi lety 2013 a 2016 podal 127 sázek na tenis, čímž porušil pravidla. Také nenahlásil podezření či povědomí o korupčním jednání jiné osoby.