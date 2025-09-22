Těžký los pro Menšíka. Ve své polovině má neoblíbeného Australana i největšího favorita
Menšík debutoval v Pekingu loni, kdy musel v nabité konkurenci začínat už v kvalifikačních bojích a vypadl v prvním kole hlavní soutěže s Franciscem Cerúndolem. Také tentokrát se pořadatelé čínské pětistovky mohou pochlubit silným obsazením, ovšem letos přijel prostějovský rodák coby člen TOP 20 žebříčku a vešel se mezi nasazené.
Jeho cesta do čtvrtfinále vypadá velmi hratelně. Menšík začne proti Miomirovi Kecmanovičovi, kterého porazil loni ve vídeňské hale, a v případě postupu vyzve domácí divokou kartu Junchenga Shanga, nebo jednoho z kvalifikantů.
Od čtvrtfinále už to bude mít ale ohromně těžké. Pokud se mezi nejlepší osmičku dostane, tak ho s největší pravděpodobností čeká neoblíbený protivník Alex de Minaur.
S Australanem prohrál všechny tři předchozí souboje a posledních šest setů. Letos mu nedokázal výrazněji vzdorovat v rotterdamské hale ani v právě skončeném Laver Cupu. Se zástupci TOP 10 má Menšík solidní bilanci 8:7 a téměř polovinu porážek (tři) utrpěl právě proti De Minaurovi.
Do semifinále by zřejmě vyfasoval nasazenou jedničku, světovou dvojku a největšího favorita Jannika Sinnera. S Italem zatím síly nezměřil. Sinner se při obou předchozích startech v tomto dějišti dostal do finále. Předloni zdejším triumfem odstartoval stále trvající životní období a v loňském souboji o titul prohrál parádní třísetovou řežbu s rivalem Carlosem Alcarazem.
Menšík by měl zřejmě mnohem větší šanci na postup do finále ve druhé polovině pavouka. V té jsou totiž z nasazených Andrej Rubljov, Daniil Medveděv a Alexander Zverev, kteří nemají ideální formu, a Lorenzo Musetti, jenž dnes odehraje finále v Chengdu a bude se muset bleskově přesunout.
Hlavní soutěž tohoto podniku startuje ve čtvrtek.
