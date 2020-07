Thiem na UTS v Nice pokračovat nebude kvůli své akci v Kitzbühelu. Thiem's 7 už zná los

Dominic Thiem je největší hvězdou Ultimate Tennis Showdown, kterou pořádá francouzský trenér Patrick Mouratoglou ve své akademii v Nice. Soutěž se hraje s hodně netradičními pravidly a koná se pět víkendů po sobě, během nichž tenisté odehrají vždy po dvou zápasech.



Šestadvacetiletý Rakušan nestihl úvodní dvoukolo v polovině června, neboť už dříve přislíbil účast na souběžně hraném prvním dílu Adria Tour v Bělehradě, kde nakonec triumfoval.



Další dva víkendy už Thiem strávil v Nice. Začal sice porážkou s domácím Richardem Gasquetem, ale následně porazil všechny tři hráče Top 10, kteří se kromě něho akce zúčastňují - Stefanose Tsitsipase, Mattea Berrettiniho a Davida Goffina - šplhal průběžným pořadím.



Jenže včera Thiem oznámil, že o víkendech 4. a 5. července a 11. a 12. července, kdy akce na pobřeží Azurového moře vyvrcholí posledními zápasy ve skupině a následným vyřazovacím turnajem nejlepších šesti, v Nice hrát nebude.



Dvojnásobný finalista Roland Garros Thiem má totiž už delší dobu v plánu jiný program. Od 7. do 11. července se nejenže zúčastní domácího turnaje na antuce v Kitzbühelu, ale sám ho pořádá.



"Mrzí mě, že se nezúčastním finálových kol. Chvíle v Nice jsem si moc užil a pokud v budoucnu bude další turnaj, rád dorazím," omluvil se Thiem, který od konce květnba odehrál také celkem 13 zápasů na Austrian Series ve Vídni s bilancí 12-1.



Místo Thiema si v Nice zahraje Francouz Elliot Benchetrit. Ten už tři zápasy jako náhradník absolvoval.







Na akci pod Hahnenkammem s názvem 'Thiem's 7' je kromě Thiema přihlášen také Matteo Berrettini, jenž rovněž startuje v Nice. Ital však ve Francii minimálně nadcházející víkend chybět nebude, čekají ho zápasy s Řekem Tsitsipasem a Australanem Alexejem Popyrinem. Až pak se přesune do rakouského Tyrolska.



Thiem's 7 se bude hrát formátem Turnaje mistrů se dvěma čtyřčlennými skupinami, semifinále a finále. Tenisté si rozdělí prémie ve výši 300.000 eur (8 milionů korun), vítěz získá třetinu.



"Cíl je nabídnout hráčům zápasy v soutěžních podmínkách, které jdou v tréninku simulovat jen minimálně," uvedl v prohlášení Thiemův otec Wolfgang coby šéf pořadatelského týmu.



Thiem se ve své skupině střetne s Rusem Andrejem Rubljovem (14. v ATP), Němcem Janem-Lennardem Struffem (34.) a Norem Casperem Ruudem (36.). Ve skupině s Berrettinim (8.) jsou Španěl Roberto Bautista (12.), Rus Karen Chačanov (15.) a Rakušan Dennis Novak (85.).



Původně měl startovat také Gaël Monfils, ale už dříve omluvil. Kvůli nemoci Covid-19 se museli odhlásit Bulhar Grigor Dimitrov a Chorvat Borna Čorič.



Group draw of “Thiem’s 7” - next week’s exho in Kitzbühel. pic.twitter.com/cpMPECo6dY