Thiem se kvůli puchýři odhlásil z Masters v Paříži. Omluvil se i Dimitrov

Šampion letošního US Open Dominic Thiem tento týden neúěpšně obhajoval titul na domácí půdě ve Vídni. Po včerejším vyřazení ve čtvrtfinále s Rusem Andrejem Rubljovem ale přiznal, že ho od prvního kola limitoval puchýř na noze.



A tak se dnes i s ohledem na blížící se Turnaj mistrů odhlásil z podniku Masters 1000 v Paříži, který v hale Bercy zaříná už zítra. Rakušanovým nejlepším výsledkem na Rolex Paris Masters je semifinále z roku 2018, loni vypadl v osmifinále s Grigorem Dimitrovem.



Podle fyzioterapeuta se sedmadvacetiletému Thiemovi v puchýři udělal zánět a potřebuje alespoň čtyři až pět dní odpočívat. Na Turnaj mistrů, který začíná za 15 dní, se kvalifikoval pátý rok po sobě. Loni se poprvé dostal ze skupiny, prohrál až ve finále se Stefanosem Tsitsipasem.



Loňské semifinále na pařížském Masters nebude obhajovat 20. hráč světa Grigor Dimitrov. V solidní formě hrající třicetiletý Bulhar, který včera ve Vídni podlehl Danu Evansovi, se rovněž odhlásil vinou zranění chodidla. Pokud nepřijme divokou kartu na domácí turnaj v Sofii (od 8. listopadu), sezona pro něj skončila.



Z letošní Paříže se odhlásili také Novak Djokovič (odpočinek), Gaël Monfils (zranění krku), Roberto Bautista (zranění loktu), Denis Shapovalov (zranění ramena), Fabio Fognini (Covid-19), Benoit Paire (ukončil sezonu), John Isner (ukončil sezonu), Kei Nišikori (zranění ramena) či Fernando Verdasco (ukončil sezonu).



Světová jednička Djokovič se místo obhajoby titulu v Paříži (o loňské body díky letos výjimečně upravenému systému bodování nepřijde) rozhodl jet do Vídně a získat potřebné body do žebříčku, aby mohl šestým rokem zakončit pořadí jako světová jednička. To se mu postupem do čtvrtfinále povedlo.



Z Top 10 se v Paříži přestaví celkem sedm hráčů Top 10 v čele s Rafaelem Nadalem. 34letý Španěl vykročí za ziskem trofeje, kterou dosud ve sbírce nemá, a rekordním 36. titulem z turnajů Masters 1000 proti krajanu Felicianu Lópezovi, nebo Srbu Filipu Krajinovičovi.