Thiem se odhlásil i z Indian Wells a Miami, vrátit se chce v dubnu na antuce

Dominic Thiem se loni na jaře trápil s výrazným poklesem formy a navíc si v prvním zápase na trávě poranil pravé zápěstí. Nejenže následně přišel o Wimbledon či olympiádu, ale neobhajoval ani titul na US Open a tak již na konci června pro něj sezona skončila.



Od té doby nehraje.



28letý Rakušan se rozhodl neřešit zranění operací a léčil ho dlouhodobou konzervativní cestou. Už měl naplánovaných několik návratů na kurty, ale i kvůli z přetížení poškozených vazů mezi prsty ho pokaždé odložil.



Naposledy se omluvil z březnových turnajů Masters 1000 v Indian Wells a Miami, na kterých bude chybět už třetí rok po sobě.



"Bohužel ještě nejsem stoprocentně fit a nejsem schopný hrát velké zápasy. Nechci návrat uspěchat," řekl Thiem, vítěz turnaje v Indian Wells z roku 2019.



Thiem zároveň oznámil, že by se chtěl vrátit na dubnových turnajích na evropských antukách.

