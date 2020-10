Thiem se stal kmotrem vídeňského mláděte koaly

Rakouský tenista Dominic Thiem se stal kmotrem mláděte koaly ve vídeňské zoologické zahradě v Schönbrunnu. Vítěz US Open tak získal nového svěřence poté, co jeho předchozí kmotřenka, samice mravenečníka Ilse, nad níž převzal patronát v roce 2016, vloni v červenci pošla.

Sedmadvacetiletý Thiem se v zoologické zahradě zastavil před turnajem ATP, který se ve Vídni hraje příští týden. Na sociálních sítích se pochlubil fotografií s koalím tatínkem Wirri Wirri, mládě bylo většinou schované v jeho vaku.

"Byl to neuvěřitelný zážitek, když jsem tu malou koalu poprvé uviděl," řekl Thiem. Mládě se narodilo den poté, co v New Yorku vybojoval premiérový grandslamový titul v kariéře.