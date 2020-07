Thiem se zastal Djokoviče i Zvereva a rýpl si do Kyrgiose. Co mu Australan odpověděl?

Nejlepší rakouský tenista se neváhal zastat hlavního pořadatele koronavirem promořené Adria Tour ani dalšího účastníka Zvereva, který po návratu domů přislíbil 14denní izolaci, kterou po necelém týdnu porušil, když se zúčastnil párty.

"Djokovič přece nespáchal žádný zločin. Každý děláme chyby, proto některou kritiku nechápu. Byl jsem i v Nice (kde hrál exhibiční soutěž Patricka Mouratogloua) a viděl jsem fotky i jiných měst, kde bylo vše stejné jako v Bělehradě během turnaje. Kritika na adresu Djokoviče je nefér," uvedl vítěz prvního dílu Adria Tour v Bělehradě.

"Zverev se měl zachovat stejně jako já. Také měl negativní test. Udělal však chybu, že napsal prohlášení o tom, že půjde do karantény, pak měl smůlu, když ho natočili na párty. Nelíbí se mi, jak ho lidé kritizují, jak nějakého školáka, vždyť je mu 23 let. Ano, chápu to, udělal chybu, ale nevím, proč to musí každý komentovat," dodal Thiem, jenž po návratu z Bělehradu podstoupil několik testů na koronavirus a účastnil se také domácí exhibiční akce.

Největším kritikem Adria Tour, jejích účastníků i srpnového restartu sezony je bezpochyby Kyrgios. Právě do australského bouřliváka si Thiem rýpl. "Kyrgios poslední dobou plácá dost nesmyslů. Nechápu, proč se furt do všeho plete. Bylo by fajn, kdyby si zametl před svým vlastním prahem a zodpovídal se za své chyby, než začne kritizovat ostatní," pustil se Thiem do Kyrgiose v rozhovoru pro noviny Tiroler Tageszeitung.

This just shows what a joke @ThiemDomi @AlexZverev & @DjokerNole think this is, 2 of them partying like potato’s during a global pandemic. People losing lives, loved ones and friends, and then Thiem standing up for the ‘mistake’‍♂️ these guys are the ‘top’ of our sport. SMH — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) July 7, 2020

Kyrgios během koronavirové pauzy tráví na sociálních sítích zřejmě hodně času a reakci na Thiemův komentář si neodpustil. "O čem to mluvíš? Myslíš chyby jako házení raketami, nadávání a vypuštění pár zápasů, což dělá každý? Nikdo z vás zřejmě není dost inteligentní na to, aby pochopil, o co se snažím. Chci, aby byli za své činy zodpovědní."

"Tohle jen ukazuje, že Thiem, Djokovič a Zverev si asi myslí, že se jedná o vtip, když si můžou během pandemie koronaviru takhle užívat na párty," znovu zmínil bouřlivou párty po skončení úvodního dílu Adria Tour, kdy v klubu v Bělehradě všichni tři zmínění spolu s dalšími účastníky bez triček tancovali na pódiu blízko sebe. "Lidé umírají, ztrácí své milované a přátele. Nejlepší hráči našeho sportu by měli jít příkladem a Thiem se jich ještě zastává."