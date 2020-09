Thiem ve čtyřech setech přehrál Čiliče a popáté postoupil do osmifinále US Open

US OPEN - Dominic Thiem si při své sedmé účasti ve Flushing Meadows popáté zahraje ve druhém týdnu. Jeden z největších favoritů dnes na závěr programu na centrálním dvorci Arthura Ashe přehrál vítěze ročníku 2014 Marina Čiliče. V osmifinále se nejlepší rakouský tenista utká s 20letým Felixem Augerem-Aliassimem.

Dominic Thiem toho letos moc neodehrál. Po Australian Open, kde si zahrál své třetí grandslamové finále, v němž podlehl Novakovi Djokovičovi, už stihl jen antukový podnik v Rio de Janeiru a poté přišla koronavirová pauza. Během ní byl nejlepší rakouský tenista velmi aktivní, ale po restartu sezony na Masters ve Flushing Meadows hned v úvodním zápase schytal výprask od Filipa Krajinoviče.

Mnohem lépe si vede na US Open. V prvním kole mu vzdal Jaume Munar a v den svých 27. narozenin si snadno poradil s hráčem druhé stovky Sumitem Nagalem. Problémy měl až dnes proti Marinovi Čiličovi a poprvé na turnaji ztratil set. Vítěze ročníku 2014 nicméně přehrál 6-2 6-2 3-6 6-3 a vyhrál s ním i třetí vzájemný souboj.

Thiem v úvodních dvou sadách na kurtu dominoval, soupeři nenabídl jediný brejkbol, trefil 18 vítězných úderů a spáchal jen čtyři nevynucené chyby. Pak se ale pro něj zápas začal komplikovat. Čilič se nevzdával, zpřesnil hru a díky brejku v šestém gamu snížil na 1-2 na sety. Chorvat měl ve čtvrté sadě tři možnosti znovu Thiemovi sebrat podání a utkání pořádně zdramatizovat, Rakušan však všechny hrozby zlikvidoval, o game později sám slavil brejk a náskok už nepustil.

Aktuálně třetí hráč světa na US Open startuje posedmé a již popáté si zahraje ve druhém týdnu. Jeho dalším soupeřem bude Felix Auger-Aliassime.

Dvacetiletý Kanaďan, jenž v minulém zápase přejel bývalou světovou jedničku Andyho Murrayho, dnes za necelé dvě hodiny deklasoval 6-1 6-0 6-4 Corentina Mouteta, přemožitele Jiřího Veselého z prvního kola. V pondělí ho čeká dvojí premiéra, poprvé si zahraje s Thiemem a poprvé nastoupí k osmifinále na grandslamech.

Také největší rival Thiema v dolní polovině pavouka Daniil Medveděv suverénně prošel do osmifinále. Další z největších favoritů letošního ročníku přehrál 6-3 6-3 6-2 domácí divokou kartu J. J. Wolfa a ani ve třetím zápase neztratil set. Ruský tenista ani v dalším kole nepotká nasazeného protivníka, o čtvrtfinále se utká s Francesem Tiafoem. Američan naopak na turnaji neztratil set vůbec poprvé, když přejel 6-2 6-3 6-2 Mártona Fucsovicse a znovu na domácím grandslamu vylepšil své maximum. Proti loňskému finalistovi Medveděvovi bude bojovat o vyrovnání svého grandslamového maxima (Australian Open 2019).

I Matteo Berrettini na US Open pokračuje v suverénních výkonech. Loňský semifinalista si dnes poradil 6-4 6-4 6-2 s Casperem Ruudem a do osmifinále letošního ročníku amerického grandslamu prošel bez ztráty setu a podání. V osmifinále ho čeká rovněž s přehledem hrající Andrej Rubljov. Desátý nasazený za necelou hodinu a půl deklasoval 6-0 6-4 6-0 Salvatora Carusa, jenž momentálně uzavírá elitní stovku žebříčku ATP. Čtvrtfinále na grandslamech si dosud zahrál pouze před třemi lety právě v New Yorku.

Vasek Pospisil slavil další nečekaný skalp. Po krajanovi Milosovi Raonicovi, který si před týdnem v New Yorku zahrál finále Masters, si ve třetím kole po setech 7-5 2-6 4-6 6-3 6-2 vyšlápl na nasazenou osmičku, světovou jedenáctku a semifinalistu posledního Masters Roberta Bautistu a znovu ve Flushing Meadows vylepšil svůj nejlepší výsledek. O čtvrtfinále, které si na grandslamech zahrál jen před pěti lety ve Wimbledonu, zabojuje proti Alexovi de Minaurovi.

Australan proti nasazené jedenáctce Karenovi Chačanovovi prohrával 1-2 na sety, a dokonce od Rusa schytal "kanára", přesto po třech hodinách dokázal zvítězit 6-4 0-6 4-6 6-3 6-1 a druhým rokem po sobě postoupit do osmifinále US Open. Proti Pospisilovi bude bojovat o premiérové čtvrtfinále na podnicích velké čtyřky.