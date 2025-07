Tiafoe se pustil do ostré kritiky: Finále ve čtvrtek je naprostá blbost

Frances Tiafoe (27) se ostře ohradil proti letošní změně termínu finále probíhajícího turnaje v Torontu, které se letos neobvykle uskuteční ve čtvrtek 7. srpna. Americký tenista označil nový formát za "divný" a samotný termín finále za "odpad".

Hlavní soutěž kanadského Masters oficiálně odstartovala v neděli 27. července. Oproti minulým ročníkům prošel turnaj výraznou proměnou – dříve šlo o sedmidenní akci pro 56 hráčů, letos se však hraje dvanáct dní a v hlavním pavouku figuruje 96 tenistů.

Tiafoe, jenž startuje na kanadském Masters už posedmé, přiznal, že byl některými změnami zaskočen. Přesto si pobyt v Torontu pochvaluje. "Je to tak, jak to je. Líbí se mi, že je to trochu kratší než Madrid a Řím. Divné ale určitě je, že finále je ve čtvrtek. To je prostě naprostá blbost."

Na samotný turnaj se ale rodák z Marylandu těší. "Když pominu divný termín finále, tak si myslím, že to bude skvělý turnaj. Bude to velká zábava. Miluji Toronto. Moje přítelkyně je odsud. Mám tam spoustu přátel z dětství, takže budu připravený a užiju si to," uvedl americký tenista, kterému v současné době patří 12. místo žebříčku.

Tiafoe v minulosti odehrál tři turnaje v Torontu a tři v Montrealu. Právě v Torontu se mu zatím dařilo více – dvakrát zde postoupil do osmifinále. V Montrealu nepřešel přes druhé kolo.

Letos je Tiafoe nasazenou sedmičkou a v úvodním kole má volný los. Následně ho čeká japonský tenista Josuko Watanuki, který v prvním kole vyřadil favorizovaného německého tenistu Daniela Altmaiera.

Vzhledem k absenci Jannika Sinnera, Carlose Alcaraze a Novaka Djokoviće by mohl mít právě Tiafoe v Torontu reálnou šanci na průlomový výsledek. Jestli to bude právě on, kdo se netradičního čtvrtečního finálového dne zúčastní, ukáží následující dny.