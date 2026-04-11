Titul byl daleko. Malečková se Škochovou ve finále na soupeřky nestačily
Cirsteaová, Zhang – Malečková, Škochová 6:3, 6:2
Malečková se Škochovou si cestu do životního finálového boje proklestily přes tři duely, které se pokaždé rozhodovaly až v super tie-breaku. Do zápasu proti Cirsteaové se Zhang však vstupovaly v roli outsidera. Ostřílená rumunsko-čínská dvojice na své cestě do finále neztratila ani set a i zkušenosti jednotlivých aktérek byly jasně na jejich straně.
Zatímco Češky zatím na deblový titul z nejvyššího okruhu čekají, Rumunka jich má na svém kontě šest, její čínská spoluhráčka pak 17, navíc byla před čtyřmi lety druhou deblistkou světa.
Do zápasu však vlétly Češky bez jakéhokoliv respektu. Naopak to byly právě ony, kdo jako první ve třetím gamu uspěl na příjmu a šly do vedení 2:1. Brejk se jim ale potvrdit nepodařilo a od té doby už vládly na dvorci favoritky. Malečkovou i Škochovou připravily o servis, samy už byly na tom svém bezchybné a za 37 minut získaly úvodní sadu poměrem 6:3.
Rumunsko-čínský pár nohu z plynu nesundal ani na začátku druhé sady. Naopak. V úvodních třech hrách přenechal českým soupeřkám pouhopouhý jeden fiftýn a bleskově si vypracoval rozhodující náskok 3:0.
V následujících pěti hrách pokaždé uspěl přijímající pár, z toho třikrát Cirsteaová se Zhang, které se tak dostaly do vedení 5:2. Sérii ztracených podání pak bez problémů přerušily a po hodině a devíti minutách se mohly radovat z turnajového triumfu.
Malečková si tak po finálové účasti výrazně vylepší své deblové postavení v rankingu, když jí bude náležet 55. příčka. Škochové patří 53. pozice.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře