TOP 5 letošních statistik: Nepřekonatelné? Alcaraz se stal nejmladším vítězem majorů na všech površích

Když Carlos Alcaraz v červnu postoupil do finále French Open, stal se nejmladším finalistou grandslamů na všech površích. A když o dva dny později na pařížské antuce i poprvé triumfoval, stal se zároveň nejmladším majitelem trofejí z majorů na betonu, trávě i antuce. Toto je předposlední z nejlepších pěti letošních statistik podle Tennis.com.

Carlos Alcaraz na Roland Garros jako první muž v open éře otočil semifinále i finále ze stavu 1:2 na sety. Udolal Itala Jannika Sinnera (2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3) i Alexandera Zvereva (6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2) a poprvé ovládl antukové French Open.

Nesmazatelně a možná i nepřekonatelně se ale do tenisové historie zapsal svým triumfem. Navázal totiž na vítězství na hardovém US Open 2022 a travnatém Wimbledonu 2023 a ve věku 21 let, 1 měsíc a 4 dny se stal nejmladším vítězem grandslamů na všech površích.

The moment Carlos Alcaraz won his first Roland-Garros title #RolandGarros pic.twitter.com/a57JqQMJ1O — Roland-Garros (@rolandgarros) June 9, 2024

Dosavadní rekord držel jeho krajan Rafael Nadal, který sbírku zkompletoval v 22 letech na Australian Open 2009. Jako první to dokázal šestadvacetiletý Jimmy Connors na US Open 1978, kdy se grandslam konal poprvé na tvrdém povrchu.

Vyhrát major na všech třech površích dosud dokázalo jen sedm tenistů:

• Carlos Alcaraz, 21 let [Roland Garros 2024]

• Rafael Nadal, 22 let [Australian Open 2009]

• Mats Wilander, 23 let [Australian Open 1988]

• Jimmy Connors, 26 let [US Open 1978]

• Roger Federer, 27 let [Roland Garros 2009]

• Novak Djokovič, 29 let [Roland Garros 2016]

• Andre Agassi, 29 let [Roland Garros 1999]

21-YEAR-OLD CARLOS ALCARAZ BECOMES THE YOUNGEST MAN TO WIN A MAJOR FINAL ON ALL THREE SURFACES pic.twitter.com/HKEQcIWyJk — ESPN (@espn) June 9, 2024

Alcaraz je vůbec prvním mužem, který vyhrál první tři grandslamy na různých površích. Potřeboval k tomu pouze 13 startů na majorech, navíc následný čtrnáctý ve Wimbledonu přetavil v již čtvrtý triumf. Ve finále grandslamu dosud neprohrál.

Pokud španělský mladík vyhraje jeden z následujících tří ročníků Australian Open, zkompletuje jako nejmladší kariérní Grandslam, kterého v open éře (od roku 1968) dosáhli jen Andre Agassi, Roger Federer, Rafael Nadal a Novak Djokovič. Zatím jako nejmladší to dokázal Nadal ve věku 24 let.

TOP 5 letošních statistik

#5 Gauffové se podařilo navázat na úspěch z doby, kdy ještě nebyla na světě

#4 Vzácný double pro Sabalenkovou, Sereně Williamsové se to nikdy nepovedlo

#3 Neobyčejný hattrick Šwiatekové na French Open, chyběla už jen Paříž