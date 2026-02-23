Totální demolice! Martincová po životním triumfu nezastavuje a má sedmou výhru v řadě
Martincová – Milovanovičová 6:0, 6:1
Po letech trápení se zraněním kolene prožívá Martincová v posledních dnech jedno ze svých nejlepších období v kariéře. Před týdnem si na domácí akci W75 na pražské Štvanici došla z kvalifikace až pro svůj nejcennější titul a ve vítězné sérii pokračuje i na Slovensku.
Rovněž v Trnavě musí začínat už v kvalifikačních bojích, nicméně v úvodním zápase žádné síly neztratila. S outsiderkou a 580. hráčkou světa Milovanovičovou totiž zametla za pouhých 54 minut a soupeřce povolila pouze jeden game.
Česká favoritka za celý zápas neztratila servis, když zlikvidovala obě brejkbolové hrozby. Sama proměnila pět ze šesti šancí na prolomení servisu Srbky a jasně navrch (53:23) měla i v celkovém počtu získaných bodů.
Pro Martincovou se jedná už o sedmou výhru v řadě a vyrovnání své nejdelší vítězné série. Stejnou předvedla také v létě v roce 2015 a ještě na podzim v sezoně 2018. V úterý tak bude usilovat o nové maximum v tomto ohledu.
O místo v hlavní soutěži se nasazená jednička utká s krajankou Ivanou Šebestovou, nebo Američankou Juliou Adamsovou.
by nebolo zlé finále
resp. stretnutie v akejkoľvek fáze turnaja, uvidíme po žrebe