Totální demolice! Martincová po životním triumfu nezastavuje a má sedmou výhru v řadě

DNES, 15:04
ITF TRNAVA - Tereza Martincová pokračuje na turnajích kategorie W75 ve vynikající formě. Bývalá světová čtyřicítka, která se snaží o návrat mezi elitu, začala na podniku v Trnavě bleskovým vítězstvím 6:0, 6:1 nad srbskou outsiderkou Elenou Milovanovičovou a zapsala už sedmé vítězství v řadě. Na Slovensku tak zatím úspěšně navazuje na svůj největší triumf v kariéře.
Tereza Martincová vyhrála už sedmý zápas v řadě (© ČTK / Lebeda Pavel)

Martincová – Milovanovičová 6:0, 6:1

Po letech trápení se zraněním kolene prožívá Martincová v posledních dnech jedno ze svých nejlepších období v kariéře. Před týdnem si na domácí akci W75 na pražské Štvanici došla z kvalifikace až pro svůj nejcennější titul a ve vítězné sérii pokračuje i na Slovensku.

Rovněž v Trnavě musí začínat už v kvalifikačních bojích, nicméně v úvodním zápase žádné síly neztratila. S outsiderkou a 580. hráčkou světa Milovanovičovou totiž zametla za pouhých 54 minut a soupeřce povolila pouze jeden game.

Česká favoritka za celý zápas neztratila servis, když zlikvidovala obě brejkbolové hrozby. Sama proměnila pět ze šesti šancí na prolomení servisu Srbky a jasně navrch (53:23) měla i v celkovém počtu získaných bodů.

Pro Martincovou se jedná už o sedmou výhru v řadě a vyrovnání své nejdelší vítězné série. Stejnou předvedla také v létě v roce 2015 a ještě na podzim v sezoně 2018. V úterý tak bude usilovat o nové maximum v tomto ohledu.

O místo v hlavní soutěži se nasazená jednička utká s krajankou Ivanou Šebestovou, nebo Američankou Juliou Adamsovou.

Výsledky kvalifikace na turnaji ITF W75 v Trnavě

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

2
PTP
23.02.2026 15:14
Černá ruka netleská
Sincaraz
23.02.2026 15:13
Martincová - Pohánková
by nebolo zlé finále
resp. stretnutie v akejkoľvek fáze turnaja, uvidíme po žrebe
