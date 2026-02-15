Snový týden v Praze! Martincová si po vážném zranění došla pro svůj největší titul
Krausová – Martincová 3:6, 4:6
Martincová musela na pražské Štvanici začínat už ve finále kvalifikace a odehrála celkem šest zápasů. Výsledek? Šest výher, dohromady jen jeden ztracený set a největší titul v kariéře.
Papírově jasně nejtěžší výzva přišla ve finále proti nasazené jedničce a 106. hráčce světa Krausové, která po cestě do závěrečného kola vyřadila domácí mladé talenty Janu Kovačkovou a Vendulu Valdmannovou.
Pražská rodačka však tuto zkoušku zvládla na výbornou. V úvodním setu odvrátila čtyři z pěti brejkbolů, včetně stavu 0:40 při vedení 4:2. Jediné zaváhání na servisu za celý zápas předvedla při pokusu potvrdit brejk v páté hře. Ve druhé sadě naopak Rakušanku k ničemu na returnu nepustila a rozhodla brejkem v pátém gamu. Mečboly měla již na příjmu, ale nakonec musela utkání dopodávat.
Pro Martincovou se jednalo o první finále od dubna 2023 a také premiérové po vážném zranění kolene. V posledních sezonách toho kvůli tomuto zdravotnímu problému moc neodehrála a v Praze bezpochyby udělala výrazný krok při úsilí o návrat mezi elitu.
Bývalá světová čtyřicítka upravila svou bilanci v profesionálních finálových zápasech na 5:6 a získala svůj první titul na úrovni vyšší než W25. Na triumf čekala od června 2019, kdy v Essenu skolila Paulu Badosaovou. V žebříčku se posune o více než 100 míst a na konec třetí stovky.
Domnívám se že v Praze získala Tereza už pátej titul ...
A pokud to koleno bude i nadále držet mohla by si Tereza ještě letos vybojovat pozici zaručující kvalifikace na GS ...