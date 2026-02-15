Snový týden v Praze! Martincová si po vážném zranění došla pro svůj největší titul

ITF PRAHA - Tereza Martincová (31) odehrála na větším podniku ITF W75 na pražské Štvanici své první finále po třech letech a došla si pro svůj největší kariérní titul. Bývalá světová čtyřicítka, která v posledních letech bojovala s vážným zraněním a snaží se o návrat mezi elitu, porazila ve finálovém souboji 6:3, 6:4 nasazenou jedničku Sinju Krausovou (23) a získala pátou trofej.
Tereza Martincová získala v Praze svůj největší titul (© ČTK / Lebeda Pavel)

Krausová – Martincová 3:6, 4:6

Martincová musela na pražské Štvanici začínat už ve finále kvalifikace a odehrála celkem šest zápasů. Výsledek? Šest výher, dohromady jen jeden ztracený set a největší titul v kariéře.

Papírově jasně nejtěžší výzva přišla ve finále proti nasazené jedničce a 106. hráčce světa Krausové, která po cestě do závěrečného kola vyřadila domácí mladé talenty Janu Kovačkovou a Vendulu Valdmannovou.

Pražská rodačka však tuto zkoušku zvládla na výbornou. V úvodním setu odvrátila čtyři z pěti brejkbolů, včetně stavu 0:40 při vedení 4:2. Jediné zaváhání na servisu za celý zápas předvedla při pokusu potvrdit brejk v páté hře. Ve druhé sadě naopak Rakušanku k ničemu na returnu nepustila a rozhodla brejkem v pátém gamu. Mečboly měla již na příjmu, ale nakonec musela utkání dopodávat.

Pro Martincovou se jednalo o první finále od dubna 2023 a také premiérové po vážném zranění kolene. V posledních sezonách toho kvůli tomuto zdravotnímu problému moc neodehrála a v Praze bezpochyby udělala výrazný krok při úsilí o návrat mezi elitu.

Bývalá světová čtyřicítka upravila svou bilanci v profesionálních finálových zápasech na 5:6 a získala svůj první titul na úrovni vyšší než W25. Na triumf čekala od června 2019, kdy v Essenu skolila Paulu Badosaovou. V žebříčku se posune o více než 100 míst a na konec třetí stovky.

Výsledky turnaje ITF W75 v Praze

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

5
Přidat komentář
tommr
15.02.2026 13:18
"Bývalá světová čtyřicítka upravila svou bilanci v profesionálních finálových zápasech na 4:6 ..."

Domnívám se že v Praze získala Tereza už pátej titul ...
Reagovat
Ondřej.Jirásek
15.02.2026 13:20
Máš pravdu, spolehlivý zdroj Tennis Abstract selhal a chybí jim tam jedno finále.
Reagovat
pte
15.02.2026 13:17
Výjimečně jsem se byl podívat na tenis živě. Tereza hrála dobře, asi byla skutečně o něco lepší a vyhrát si zasloužila. Výkon soupeřky byl ovlivněn tím, že rozhodčí zahlásil pár sporných autů v její neprospěch. Nejdřív se hádala, ale pak už rezignovala a smířila se s tím, že to je holt výhoda domácího prostředí pro Terezu. Jestli to bylo skutečně nefér ze strany rozhodčího, to bohužel nedokážu posoudit, z balkónu nebylo tak dobře vidět. K celkovému dojmu nepřispělo, že si Tereza vynutila na poslední chvíli změnu hlavní rozhodčí s tím, že jí má na WTA blacklistu.
Reagovat
Mony
15.02.2026 13:00
Už v Ostravě ukázala, že je zpátky
Reagovat
tommr
15.02.2026 12:42
Tak to je opravdu nečekaný a milý překvapení smile Tereze se ten návrat po zranění přece jen vyplatil ...
A pokud to koleno bude i nadále držet mohla by si Tereza ještě letos vybojovat pozici zaručující kvalifikace na GS ...
Reagovat

