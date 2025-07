Trápím se, na dnešek bude nejlepší zapomenout. Nosková není s turnajem v Praze spokojená

Linda Nosková (20) byla po dnešním vítězství nad Kateřinou Siniakovou 6:2, 4:6, 6:3 ráda za postup do semifinále domácího turnaje Livesport Prague Open, novinářům ale řekla, že se na kurtech ve Stromovce dál trápí. Po výhře si šla opět dodatečně zatrénovat a věřila, že v pátečním boji o finále předvede lepší výkon. Jejím cílem je totiž zisk titulu.

"Co říct. Po utkání jsem si šla ještě zatrénovat, to mluví za vše," uvedla Nosková. "Dnešek nebyl ode mě a myslím, že ani od Kačky, kdovíjak kvalitní. Myslím, že jsme se obě úplně nenašly. Čím víc jsme se na kurtu necítily, tím víc to bylo vidět a hrály jsme o to méně výměn. A úplně jsme se nedostaly do hry," uvedla.

Turnajová jednička a světová třiadvacítka nebyla spokojená už v úvodním zápase s Ruskou Anastasií Gasanovovou (7:6, 7:6), po němž poukazovala na míčky, které se podle ní rychle obehrávají. Podobnou námitku vznesla po dnešním utkání také její protihráčka Siniaková.

"Podmínky jsou pro mě těžké. Přecházím z trávy na beton, ale to jsou takové výmluvy. Někdy to tak je, že se člověk celý turnaj necítí, ale o to jsou výhry důležitější," řekla Nosková, která by chtěla hrát alespoň podobně jako ve 2. kole proti Italce Elisabettě Cocciarettové. "Nejlepší bude asi na dnešek zapomenout. Včera jsem se cítila asi nejlíp, takže to zítra budu chtít zopakovat," podotkla.

✊ FOUR CONSECUTIVE SEMIFINALS



Linda Nosková wins and advances to her fourth consecutive semifinal on Livesport Prague Open. pic.twitter.com/aO0p5gQroV — Livesport Prague Open (@livesportprague) July 24, 2025

O rozpoložení hovořila i s trenérem Tomášem Krupou. Snažila se ale brát situaci tak, jak je. "Trenér vidí, že se trápím, já vidím, že se trápím… Ale někdy je mnohem důležitější vyhrát než jakékoliv míče z toho zápasu," řekla Nosková.

Těšilo ji alespoň, že utkání vyhrála před deštěm, který poté narušil duel Sáry Bejlek s Číňankou Xinyu Wang. "Stihly jsme to tak o pět, deset minutek. Bylo by otravné, kdybychom tu musely takhle na konci třetího setu čekat," uvedla.

V semifinále turnaje v Praze je počtvrté za sebou. Jejím maximem je zatím dva roky staré finále, v němž prohrála s Japonkou Nao Hibinovou. "Pořád vyhlížím výhru, takže je jedno, kolik mám semifinále. Chtěla bych mít ten titul," doplnila Nosková.