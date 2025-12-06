Trenér legendy má jasno: Než začne French Open, Sabalenková už jedničkou nebude
Šwiateková letos ve Wimbledonu získala svůj šestý grandslamový triumf, předtím ovládla čtyřikrát French Open a jednou US Open. Její kariéru navíc zdobí 125 týdnů strávených na čele žebříčku, což v historii WTA od roku 1975 překonalo jen šest hráček.
Čtyřiadvacetiletá Polka se na vrcholu žebříčku poprvé objevila v dubnu 2022 a vydržela tam 75 týdnů, než ji v září 2023 vystřídala Aryna Sabalenková. Do čela se vrátila v listopadu 2023 a držela se tam dalších 50 týdnů až do října 2024, kdy ji běloruská soupeřka znovu sesadila.
Sabalenková od té doby kraluje pořadí WTA a v sezoně 2025 se stala teprve sedmou hráčkou historie, která strávila celý kalendářní rok na první příčce.
Do roku 2026 vstupují obě soupeřky s odstupem 2 475 bodů – Sabalenková má 10 870, Šwiateková 8 395. Přesto teď Polka získala výraznou podporu od legendárního trenéra Macciho. "Než začne French Open, Sabalenková už světovou jedničkou nebude, vystřídá ji Šwiateková," říká s jistotou uznávaný kouč.
"Iga se stane světovou jedničkou, protože je psychicky nesmírně silná. Do konce května, ne-li rychleji, bude znovu na vrcholu a pro ostatní to může být velké překvapení. Šwiateková má všechny dispozice, aby to dokázala. Je sebevědomá a má skvělé tenisové předpoklady," pokračuje Macci.
Navzdory bodové ztrátě to nelze vyloučit. Sabalenková bude v prvních měsících sezony obhajovat obrovské množství bodů – 1 000 z Miami a Madridu, 500 z Brisbane a dalších 1 300 jako finalistka Australian Open. Přidat musíme i 650 bodů z Indian Wells a 325 ze Stuttgartu.
Šwiateková má naopak situaci výrazně jednodušší. Až do Wimbledonu neobhajuje žádný turnajový titul, a tak její bodové ztráty nejsou tak výrazné. Do Roland Garros vstoupí s nutností obhájit 780 bodů za loňské semifinále v Melbourne, za další semifinálové účasti z Dauhá, Indian Wells a Madridu pak 390 bodů.
Před French Open tak má Polka prostor k tomu, aby se na Sabalenkovou dotáhla. Na Roland Garros pak budou obě pod ještě větším tlakem: Šwiateková obhajuje 780 bodů za loňské semifinále, Sabalenková dokonce 1 300 za postup do finále.
Tenistky ve světě sportu dominují. V TOP 15 letošních výdělků obsadily většinu míst
