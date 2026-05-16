Tři tie-breaky, tři a půl hodiny boje. Sisková ve finále padla, přesto slaví životní maximum
Liuová – Sisková 6:7, 7:6, 7:6
Bez ztráty jediného setu prošla Sisková do finálového boje s Američankou Liuovou. Její soupeřka, která byla před třemi lety 52. hráčkou světa, si svou do této doby zatím poslední porážku připsala v osmifinále challengeru v Saint Malo ve Francii, kde podlehla po třísetové bitvě Tereze Valentové.
A finále nabídlo od prvních míčů dramatickou podívanou. Obě tenistky si v prvním setu držely svá podání až do stavu 3:3, kdy o něj jako první přišla Sisková. Její soupeřka ale brejk potvrdit nedokázala a opět bylo vyrovnáno.
Stejnou situaci si obě hráčky zopakovaly za stavu 5:5. Zaváhání na servisu olomoucké rodačky ale Liuová opět nepotrestala a o výsledku úvodního dějství tak musel rozhodnout tie-break. V něm naprosto jasně dominovala Sisková, své rivalce nenechala ani jediný fiftýn a po hodině a 11 minutách šla do vedení.
Sisková měla velmi dobře rozehraný i druhý set. Ve čtvrté hře sice přišla o podání, Američanka ho ale ztratila rovnou dvakrát a česká tenistka vedla už 4:2. Výhodu brejku ale neudržela a i ve druhém setu tak musela rozhodnout zkrácená hra. V ní vedla Sisková 4:3, další momenty ale už patřily její soupeřce, která ji ovládla poměrem 7:4 a poslala utkání do rozhodujícího setu.
Do něj měla lepší vstup kalifornská rodačka, která se bleskově ujala vedení 2:0. Dvougamový náskok držela až do samotné koncovky setu. Za stavu 5:3 si při podání Siskové vypracovala mečbol, který však neproměnila, a vzápětí toho mohla litovat. Zápas totiž dopodávat nedokázala, o svůj servis přišla čistou hrou a bylo vyrovnáno – 5:5.
Liuová vzápětí dostala druhou možnost, když Sisková znovu přišla o podání. I tou ale pohrdla a i třetí dějství tak zamířilo do posledního možného vyústění. I v něm se odehrávala obrovská bitva. Od stavu 5:5 však už byla úspěšnější Američanka a po třech a půl hodinách boje mohla slavit výhru 6:7, 7:6 a 7:6.
Výsledky turnaje ITF W75 v Trnavě
