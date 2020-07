Třináctiletá Brenda Fruhvirtová si zahraje exhibiční Ultimate Tennis Showdown v Nice

Dosud hráli Ultimate Tennis Showdown pouze muži, ale v dalším díle dojde i na malý turnaj žen, kterého se vedle Fruhvirtové zúčastní také Ruska Anastasia Pavljučenkovová (30. v WTA), Tunisanka Ons Džabúrová (39.) a domácí Alizé Cornetová (59.).

Třináctiletá talentovaná Češka, jež v akademii Patricka Mouratogloua občas trénuje, dostala pozvánku hlavně kvůli svým letošním výkonům. V únoru v Les Petits vyhrála turnaj, který odborníci považují za neoficiální mistrovství světa do 14 let, a skvělý tenis předváděla i na českých exhibičních akcích během koronavirové přestávky, před týdnem v Prostějově například porazila 54. hráčku světa Kateřinu Siniakovou.

Ženská část turnaje proběhne o víkendu 1. až 2. srpna, v sobotu jsou na programu semifinálové souboje, v neděli finále.

We promised we would do it, and we did.



Introducing the cast of our first #UTShowdown women’s event:



@NastiaPav

@Ons_Jabeur

@alizecornet

13-year-old Brenda Fruhvirtova, this year’s Les Petits As champion



August 1-2 pic.twitter.com/FAAKtfI92h