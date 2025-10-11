Triumfy českých nadějí. Samson vládla v Řecku, Paštiková slaví premiérový titul
Janicijevičová – Samson 7:5, 2:6, 1:6
Ve velkém stylu prolétla turnajem v Heraklionu Laura Samson. O set přišla jen v prvním kole s krajankou Brendou Fruhvirtovou, která nakonec zápas v rozhodující sadě za stavu 0:4 vzdala. Druhý pak ztratila až v souboji o titul s Francouzkou Selenou Janicijevičovou.
Ve finále se jednalo o souboj dvou blízko sebe postavených soupeřek. Samson patřila před turnajem 273. příčka, její o šest let starší vyzývatelce pak 284. pozice.
První set začala česká tenistka fantasticky, když se dostala do vedení 4:0. Francouzka však pěti gamy v řadě průběh naprosto otočila a šla do vedení 5:4. Samson ještě stihla srovnat, závěr setu už ale patřil Janicijevičové, která ho získala za hodinu hry 7:5.
To však bylo z její strany prakticky vše. V dalším průběhu už kralovala Češka. Od stavu 2:2 čtyřmi gamy v řadě získala druhý set a srovnala na 1:1.
Ani v rozhodujícím dějství se Francouzka nevzpamatovala. Vítězka juniorské wimbledonské čtyřhry z roku 2023 naprosto dominovala a za dvě hodiny a 27 minut se mohla radovat z vítězství 5:7, 6:2, 6:1.
Samson tak získala svůj šestý titul z okruhu ITF, třetí v letošním roce.
Lukasová – Paštiková 2:6, 6:4, 2:6
Jeden z největších dosavadních úspěchů kariéry má za sebou Julie Paštiková. Ve finále turnaje ITF W35 v Itálii si poradila s o více než 250 míst lépe postavenou Chorvatkou Tenou Lukasovou a připsala si svůj první triumf na okruhu.
Zkušená třicetiletá Chorvatka držela v úvodním setu s Češkou krok jen do stavu 2:2, další čtyři hry už patřily Paštikové, která první sadu získala za 41 minut 6:2.
Druhá sada se lámala za stavu 3:3, kdy vítězka letošní Pardubické juniorky, které patří 754. příčka žebříčku, podruhé v setu přišla o servis a sadu ztratila 4:6.
V nervózní závěrečné sadě si nejdříve obě hráčky dvakrát po sobě prohrály podání, od té doby ale už na kurtu kraloval český talent. Za dvě hodiny a 17 minut hry se Paštiková mohla radovat z vítězství po setech 6:2, 4:6 a 6:2.
Výsledky turnaje ITF v Heraklionu
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře