Trofej solidarity a naděje v Liberci vyhrála sedmnáctiletá Viďmanová

Vítězkou třetího dílu série podniků Trofej Solidarity a naděje ČTS by Moneta se stala Darja Viďmanová. Sedmnáctiletá Češka ve finále Svijany Open v Liberci zdolala po obratu Veroniku Vlkovskou a spravila si chuť po předchozím finálovém neúspěchu v Prostějově.

Český tenisový svaz v době koronavirové pauzy pořádá řadu akcí a jednou z nich je čtyřdílný seriál turnajů Trofej solidarity a naděje ČTS by Moneta.



První dva podniky žen Macha Lake Open ve Starých Splavech u Máchova jezera a Moravia Open v Prostějově vyhrála Barbora Krejčíková. Tento týden na třetí akci Svijany Open na antuce v Liberci však deblová specialistka po prvním zápase odstoupila a bylo jasné, že bude vyhlášena nová šampionka.



Tou se dnes stala Darja Viďmanová. Sedmnáctiletá rodačka z Moskvy, jež v pěti letech získala české občanství, ve finále porazila po pomalejším začátku 2-6 6-3 6-0 o pět let starší Veroniku Vlkovskou.



Vítězka Pardubické juniorky 2018 Viďmanová si finále zahrála i před dvěma týdny v Prostějově, kde včetně kvalifikace vyhrála sedm zápasů v řadě včetně souboje s Kateřinou Siniakovou.



V Liberci sice Viďmanová ve skupině prohrála s patnáctiletou Lindou Noskovou a žádný z pěti zápasů na turnaji nedokázala odehrát bez ztráty setu, přesto dokráčela za triumfem.



"Děkuju pořadatelům, že mi dali divokou kartu na tento turnaj. Děkuju také fanouškům a svým rodičům," řekla Viďmanová při přebírání trofeje pro šampionku. Za vítězství si připsala také šek na 150.000 korun.



Dvaadvacetiletá Vlkovská dnes odehrála osmý zápas během sedmi dnů, neboť se do soutěže musela prodrat z kvalifikace, která vrcholila dvěma koly v jednom dni. Kvalifikací prošla i na předchozích dvou akcích, v Prostějově vypadla v semifinále.



Ve finále mužského turnaje se utkají vítěz předchozích dvou turnajů devatenáctiletý Jonáš Forejtek a o rok starší Michael Vrbenský.