Tsitsipas hattrick v Monte Carlu nezkompletuje. Fritz si zajistil největší antukové semifinále

Dvojnásobný grandslamový finalista a vítěz Turnaje mistrů Stefanos Tsitsipas má ve sbírce dvě trofeje z turnajů Masters 1000. Oba slavil v posledních dvou letech na antuce v Monte Carlu, kde letos marně útočil na hattrick.



24letý Řek ztroskotal nečekaně už ve čtvrtfinále na Tayloru Fritzovi. Třetí hráč světa prohrál s o rok starším Američanem, s nímž vyhrál všechny tři předchozí střetnutí, v prvním vzájemném souboji na antuce hladce 2-6 4-6.



"Myslím, že úroveň mé hry byla dnes opravdu vysoko. Odehrál jsem velmi dobrý zápas. Porazit tady Stefanose mi dodává spoustu sebevědomí. Dává mi to jistotu, že i na antuce dokážu hrát dobře," pochvaloval si Fritz, který teprve potřetí na antuce porazil hráče Top 20 a vůbec poprvé na ní získal skalp člena elitní světové desítky.



"Hrál jsem dobře hlavně velké body. Proměňoval jsem své šance. Věděl jsem, že pokud budu hrát příliš opatrně, bude schopný si to obíhat na forhend a diktovat výměny. Takže pod tlakem jsem ještě víc 'tlačil na pilu'," komentoval nejlepší americký tenista současnosti po své celkově páté výhře nad tenistou Top 5.







Fritz v Monte Carlu vyřadil už druhého šampiona, hned na úvod si v prvním letošním zápase na antuce poradil se zkušeným Švýcarem Stanem Wawrinkou. Ve včerejším osmifinále otočil duel s Jiřím Lehečkou.



Postupem do semifinále Fritz vyrovnal své antukové maximum, vůbec poprvé je na cihlové drti mezi čtyřkou nejlepších na akci vyšší kategorie než ATP 250.



Do semifinále podniku Masters 1000 postoupil potřetí v kariéře a poprvé mimo domácí půdu v Indian Wells, kde loni slavil svůj nejcennější triumf. O druhé finále si zahraje s Andrejem Rubljovem (h2h 4-2), s nímž poslední tři vzájemné zápasy vyhrál. Na antuce se utkají poprvé.



Předloňský finalista Rubljov si dnes poradil 6-1 7-6 s Němcem Janem-Lennardem Struffem a bude útočit na své třetí finále na podnicích Masters 1000. Ve sbírce má 18 titulů, nejcennější trofej ale získal stále 'jen' na akci ATP 500.



"Dnes jsem v průběhu zápasu předvedl skvělou úroveň své hry. Tedy až na některé momenty, kdy jsem příliš projevoval své emoce a začal jsem být negativní. Nakonec to byl docela dramatický zápas, hlavně ve druhém setu. Ale dokázal jsem se uklidnit a odehrát dobrý tie-break. Měl jsem štěstí, že jsem vyhrál ve dvou setech," řekl šestý hráč světa Rubljov.





• ATP MASTERS 1000 MONTE CARLO •

Monako, antuka, 6,228.295 eur

páteční výsledky (14. 04. 2023) • Dvouhra - čtvrtfinále • Fritz (8-USA) - Tsitsipas (2-Řec.) 6-2 6-4 Rubljov (5-Rus.) - Struff (Něm.) 6-1 7-6(5)