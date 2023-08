Tsitsipas porazil Isnera pošesté v řadě, bývalý šampion Norrie v Los Cabos dohrál

Stefanos Tsitsipas si v posledních týdnech užívá plnými doušky nový vztah se španělskou tenistkou Paulou Badosaovou a částečně upozadil tenisovou přípravu. Zřejmě i proto během turnajů na trávě vyhrál jen 4 z 8 zápasů a v osmifinále Wimbledonu překvapivě nestačil na Christophera Eubankse.

Po červencovém odpočinku na jachtě v rodné zemi se čtyřiadvacetiletý Řek již přesunul za Atlantik, aby zahájil přípravu na US Open. Jako první destinaci pro ladění formy před posledním grandslamem sezony si poprvé v kariéře vybral menší podnik ATP 250 v mexickém Los Cabos, kde je jediným zástupcem TOP 10.

Svůj úvodní duel pátý hráč světa Tsitsipas odehrál až ve druhém kole, ke kterému nastoupil ve středu hodinu před půlnocí mexického času. Ospale ale na kurtu nepůsobil. S o čtrnáct let starším Američanem Johnem Isnerem ani jednou nepřišel o podání a po hodině čtvrt zvítězil 6:2, 6:4.

Řecký favorit mohl vyhrát ještě rychleji, ve druhé sadě za stavu 4:2 ale nevyužil celkem čtyři šance na brejk a zkušený Isner ho málem potrestal. Ovšem Tsitsipas jediný brejkbol v závěrečném gamu odvrátil, vyhrál šestý vzájemný zápas po sobě a celkovou bilanci upravil na 6:2.

Tsitsipas, který obnovil spolupráci s australským trenérem Marcem Philippoussisem, ve čtvrtfinále se utká s v životní sezonu prožívajícím Nicolasem Jarrym (h2h 1:2). Na Chilana nemá příliš dobrých vzpomínek, ze tří soubojů ho porazil jen na antuce letos v Monte Carlu, jinak s ním dvakrát prohrál na trávě. Naposledy v červnu v německém Halle.

Norrie – Kovacevic 5:7, 7:6, 6:4

Cameron Norrie na oblíbeném turnaji v Los Cabos překvapivě nezvládl hned své úvodní vystoupení. Britský šampion z roku 2021 a loňský finalista podlehl po takřka tříhodinové bitvě 7:5, 6:7, 4:6 americkému hráči z druhé světové stovky Aleksandaru Kovacevicovi, který si proti světové třináctce připsal premiérový skalp člena TOP 40 a postoupil do svého druhého a vůbec největšího čtvrtfinále na hlavním okruhu.

Čtyřiadvacetiletý Kovacevic si o semifinále a vyrovnání maxima z loňského Soulu zahraje se sedmým nasazeným Němcem Dominikem Köpferem.

De Minaur – Tirante 6:2, 6:1

Pátý nasazený Alex de Minaur uspěl i ve druhém vystoupení znovu ve dvou setech, tentokrát navíc i bez ztráty podání. Thiaga Tiranteho z Argentiny smetl 6:2, 6:1, když po servisu ztratil pouhých sedm míčků, a letos tak v Mexiku vyhrál i svůj celkově sedmý zápas.

Ve čtvrtfinále se čtyřiadvacetiletý Australan střetne s oblíbeným americkým soupeřem Tommym Paulem (h2h 4:0), kterého porazil naposledy letos v březnu ve finále v mexickém Acapulcu.

Třetí nasazený Američan Paul při premiéře v Los Cabos zdolal po využití až osmého mečbolu 7:5, 7:6 Brazilce Felipeho Meligeniho. Mezitím v tie-breaku musel odvracet čtyři setboly soupeře.

"Věděl jsem, že to nebude snadné, protože on tady v pondělí odehrál skvělý zápas a hrál na opravdu vysoké úrovni. Měl jsem pot v botách a rozhodně jsem ten tie-break nechtěl prohrát a přezouvat se. Moc jsem se snažil vyhrát ve dvou setech," usmíval se semifinalista letošního Australian Open Paul.

• ATP 250 LOS CABOS •

Mexiko, tv. povrch, 946.975 dolarů

středeční výsledky (02. 08. 2023) • Dvouhra - 2. kolo • Tsitsipas (1-Řec.) - Isner (USA) 6:2, 6:4 Kovacevic (USA) - Norrie (2-Brit.) 5:7, 7:6 (9:7), 6:4 Paul (3-USA) - Meligeni (Braz.) 7:5, 7:6 (9:7) Čorič (4-Chorv.) - Jung (Tchaj-wan) 6:1, 6:2 De Minaur (5-Austr.) - Tirante (Arg.) 6:2, 6:1 Jarry (6-Chile) - Brouwer (Niz.) 7:6 (7:5), 4:6, 6:4 Koepfer (7-Něm.) - Duckworth (Austr.) 6:2, 6:2 Ivaška (8-Běl.) - Gojo (Chorv.) 5:7, 6:2, 6:4