Tsitsipas v Acapulku zastavil Musettiho, o první titul z outdoorového hardu se utká se Zverevem

ATP ACAPULCO - Do finále turnaje v Acapulku postoupili nejvýše nasazení bývalí vítězové Turnaje mistrů Stefanos Tsitsipas a Alexander Zverev. Řecký tenista v semifinále snadno přehrál italského mladíka Lorenza Musettiho a zaútočí na prvního triumf na outdoorovém hardu, Němec si poradil s krajanem Dominikem Koepferem.

Stefanos Tsitsipas při své premiéře v Acapulku dál potvrzuje roli největšího favorita. Po Pairovi, Isnerovi a Augeru-Aliassimemu si poradil i s italskou talentem Lorenzem Musetti, kterého v semifinále přehrál hladce 6-1 6-3.



"Tyhle zápasy jsou důležité a já jsem rád, že jsem hrál dobře. Lorenza v budoucnu určitě ještě hodně uvidíme. Má úžasný bekhend jednoruč a vytváří si tím spoustu příležitostí. Tento týden ukázal svou úroveň," komentoval Tsitsipas.



19letý Musetti si v Acapulku připsal proti Diegu Schwartzmanovi první skalp hráče Top 10, vyřadil bývalého šampiona Grigora Dimitrova a podruhé si zahrál semifinále na turnaji ATP. V pondělí se tak poprvé objeví v elitní stovce světového žebříčku.



"Na tenhle týden nikdy nezapomenu. Získal jsem tady spoustu cenných zkušeností a je teď jenom na mě, abych je v budoucnu dokázal prodat," řekl Musetti, který měl v průběhu semifinále zdravotní potíže s břišním svalem a vyžádal si i ošetření.



22letý Řek Tsitsipas postoupil do svého třináctého finále a prvního od loňského září, kdy na antuce v Hamburku nestačil na Andreje Rubljova.



Vítěz Turnaje mistrů z roku 2019 Tsitsipas získal svůj poslední 5. titul loni v březnu, kdy obhájil triumf v Marseille. Celkem čtyřikrát slavil v hale a jednou na antuce. Na tvrdém povrchu v outdoorových podmínkách se ve finále pokusí uspět poprvé na pátý pokus.







Tsitsipasovým posledním soupeřem bude o rok starší Němec Alexander Zverev, s nímž prohrál pouze první vzájemný zápas ve Washingtonu 2018. Od té doby pětkrát po sobě zvítězil a neprohrál už sedm setů v řadě.



"Na finále se moc těším. Se Saschou jsem už několikrát hrál a nikdy to nebylo snadné. Oba jsme hladoví po úspěchu a velmi soutěživí," řekl Tsitsipas před soubojem bývalých vítězů Turnaj mistrů.



23letý Zverev se do finále dostal přes papírově slabší soupeře bez ztráty setu, Casper Ruud navíc vůbec nenastoupil. V pátek si sedmý hráč světa poradil 6-4 7-6 s krajanem Dominikem Koepferem, který hrál semifinále poprvé v kariéře.