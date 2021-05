Tsitsipas v Lyonu na úvod nezaváhal, Thiem generálku na Roland Garros nezvládl

Stefanos Tsitsipas hraje svůj desátý letošní turnaj a už podeváté je ve čtvrtfinále, jedinou výjimkou je osmifinálové vyřazení na antuce v Madridu. Nejlepší řecký tenista přesto letos patří k nejlepším hráčům dosavadního průběhu antukového jara a bude jedním z největších favoritů na triumf na French Open.

Dvaadvacetiletý rodák z Atén, jenž v Monte Carlu získal svou premiérovou trofej z Masters, ve finále v Barceloně měl mečbol proti Rafaelovi Nadalovi a ve čtvrtfinále v Římě podával na vítězství proti Novakovi Djokovičovi, svou premiéru v Lyonu zahájil hladkým vítězstvím 6-1 6-4 nad Tommym Paulem.

Tsitsipasovi dnes příliš nechodil první servis (jen 49%), přesto na podání ztratil dohromady jen 11 fiftýnů, nečelil jedinému brejkbolu a utkání, které trvalo jen hodinu a čtvrt, měl od začátku pod kontrolou.

O již šesté letošní semifinále bude aktuálně pátý hráč světa bojovat s Jošihitem Nišiokou. Japonský tenista vyhrál 4-6 6-3 7-6(2) bitvu s domácím Gaëlem Monfilsem, který na domácí oranžové drti přerušil sérii osmi porážek a slavil své první vítězství po 15 měsících. Nišioku v premiérovém vzájemném souboji s Tsitsipasem čeká první čtvrtfinále mimo betony a útok na první semifinále od loňského února.

World No. 5 @StefTsitsipas defeats Tommy Paul 6-1 6-4 in his @OpenParcARA debut. Tsitsipas has now reached QF-or-better in 9 of 10 singles events that he's played this season.



Most Wins in 2021

Stefanos Tsitsipas 30@AndreyRublev97 29@JannikSin 21@AsKaratsev 21@Cam_Norrie 20