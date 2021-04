Tsitsipas v Monte Carlu začal výhrou nad Karacevem

ATP MONTE CARLO - Stefanos Tsitsipas úspěšně vstoupil do antukového jara. Čtvrtý nasazený Řek v úvodním vystoupení na Masters 1000 v Monte Carlu přehrál kometu letošní sezony Rusa Aslana Karaceva a pouhým postupem do osmifinále v Monaku vyrovnal své maximu. O jeho překonání se utká s Johnem Millmanem, nebo Christianem Garínem.

Stefanose Tsitsipase v prvním letošním zápase na antuce nečekal snadný soupeř, pátý hráč světa však roli favorit a potvrdil. Rusa Aslana Karaceva, který v posledních měsících předvádí důrazný průnik mezi širší světovou špičku a nebezpečný tenis, porazil 6-3 6-4.



Dvaadvacetiletý Řek sice hned v prvním gamu čelil brejkbolům, ale nakonec duelem prošel bez ztráty servisu. Soupeři zlikvidoval všechny čtyři šance na brejk, sám využil tři ze čtyř brejkbolů a po necelé hodině a půl měl úspěšně splněno.



"První zápasy na antuce po delší době jsou vždycky ošidné, dnes sem navíc čelil soupeři se skvělou formu a sebevědomím. Myslím, že se svým výkonem mohu být spokojený, i když to nebyl stoprocentní," komentoval Tsitsipas.



Řecký tenista v Monaku hraje potřetí a podruhé postoupil do osmifinále. Předloni v něm nestačil na Rusa Daniila Medveděva, letos si o čtvrtfinále zahraje s Australanem Johnem Millmanem, nebo Chilanem Christianem Garínem.



Garín v dnešní dohrávce porazil 7-6 6-1 Félixe Augera-Aliassima, přestože do ní vstupoval s mankem brejku a v úvodní sadě musel odvracet čtyři setboly. Auger-Aliassime hrál prvním zápas pod vedením Toniho Nadala, slavného strýčka antukového krále Rafaela Nadala.



Mezi osmnáctku nejlepších postoupil kromě Tsitsipase také Španěl Alejandro Davidovich, který porazil 7-5 6-3 světovou desítku Mattea Berrettiniho. Ital odehrál první zápas od Australian Open, ze kterého odstoupil kvůli zranění břišního svalu.







Dvojnásobný vítěz a světová jednička Novak Djokovič do letošního ročníku Masters v Monte Carlu vstoupí premiérovým soubojem s Jannikem Sinnerem. Italský teenager a finalista prvního letošního podniku Masters v Miami svůj debut na monacké antuce zahájil vítězstvím 6-3 6-4 nad zkušeným španělským antukářem Albertem Ramosem.



S jedenácti triumfy nejúspěšnější hráč Masters v Monte Carlu Rafael Nadal své letošní působení v Monaku zahájí proti Federicovi Delbonisovi, s nímž vyhrál všechny čtyři předchozí souboje bez ztráty setu. Argentinský antukový specialista dnes v prvním kole porazil 7-5 6-1 Francouze Adriana Mannarina a úspěšně navázal na zvládnutou kvalifikaci.



Za obhajobou nečekaného předloňského triumfu vykročil Fabio Fognini. Jediný italský šampion podniků Masters si na úvod poradil 6-2 7-5 se Srbem Miomirem Kecmanovičem, přerušil sérii tří porážek a vylepšil svou mizernou antukovou bilanci za poslední rok na 2-5. O osmifinále, ve kterém může narazit na Nadala, si zahraje s Australanem Jordanem Thompsonem.



Naopak už v prvním kole skončil předloňský senzační finalista Dušan Lajovič. Srbský tenista nestačil na Daniela Evanse, kterému podlehl 3-6 7-6(11) 2-6



Britský tenista Evans v dalším kole vyzve vítěze úvodního letošního Masters Huberta Hurkacze. Polský tenista v Monte Carlu zvládl dohrávku prvního kola, když porazil 6-3 3-6 6-3 italského kvalifikanta Thomase Fabbiana a připsal si sedmé vítězství v řadě.



Ital Lorenzo Sonego, který v neděli triumfoval na domácí antuce v Cagliari a odehrál tři náročné bitvy během tří dnů, v Monte Carlu začal výhrou 6-3 6-4 nad Maďarem Mártonem Fucsovicsem a připsal si pátou výhru v řadě. Ve druhém kole předloňský čtvrtfinalista vyzve Němce Alexandera Zvereva.



Také čerstvý šampion z Marbelly Pablo Carreño v Monaku pokračuje na vítězné vlně, když do antukového Masters vstoupil výhrou 7-5 7-6 nad Italem Stefanem Travagliou.



Ve druhém kole dvanáctý nasazený Španěl narazí na Rusa Karena Chačanova (h2h 2-2), jenž si poradil s poraženým finalistou z Cagliari Srbem Laslem Djerem.