Tsitsipas v odvetě porazil Rubljova a proti Djokovičovi si zahraje o první grandslamové finále

Stefanos Tsitsipas vstupoval do French Open pouhé dva dny po porážce ve finále turnaje v Hamburku a v prvním kole pařížského grandslamu prohrával 0-2 na sety se Španělem Jaumem Munarem. Vývoj ale otočil a od té doby vyhrál už 15 setů v řadě.



Dnes si ve svém prvním čtvrtfinále na Roland Garros poradil 7-5 6-3 6-2 s ruským vrstevníkem Andrejem Rubljovem, který byl jeho přemožitelem v boji o titul z Hamburku. Dvaadvacetiletý Řek sice v prvním setu prohrával 3-5, ale vývoj otočil, soupeři už nenabídl žádný další brejkbol a po necelých dvou hodinách se mohl radovat z vítězství.



"Byl to skvělý zápas. Dělal jsem správná rozhodnutí ve správných okamžicích. V závěru prvního setu se mi skoro vše povedlo a to mi hodně pomohlo. Měl jsem pak zápas pod kontrolou a diktoval tempo hry," pochvaloval si šestý hráč světa Tsitsipas.







Grandslamové semifinále si aténský rodák zahraje podruhé v kariéře po loňském Australian Open. O premiérové finále na grandslamovém turnaji si vítěz loňského Turnaje mistrů zahraje se světovou jedničkou Novakem Djokovičem, s nímž má včetně exhibice v Abú Dhabí vyrovnanou bilanci 3-3.



33letý Djokovič si dnes jedenáctý rok v řadě zahrál ve čtvrtfinále French Open a podesáté v kariéře se v Paříži prodral do semifinále.



V souboji se Španělem Pablem Carreñem ho přitom trápil bolavý krk a levá ruka, kterou si musel nechat masírovat. Navíc poprvé na turnaji ztratil set, i když však ani v dalším průběhu nedominoval, prosadil se v klíčových okamžicích a nakonec zvítězil 4-6 6-2 6-3 6-4.



"Těch zdravotních problémů bylo víc, ale nerad bych teď zabíhal do detailů. Carreño byl na začátku lepší, dobře si otevíral kurtu a chodil si pro body. Pak jsem ale i díky zkušenostem našel cestu, jak se z těch problémů dostat. Tyhle zápasy často rozhodne jen pár míčů a je to hodně o hlavě," komentoval Djokovič.







Carreňa porazil Djokovič měsíc poté, co ve vzájemném osmifinále US Open nastřelil nechtěně míčkem čárovou rozhodčí a byl diskvalifikován. Připsal si tak jedinou porážku v sezoně, v níž dnes vyhrál už 36. duel.



V druhém pátečním semifinále mužské dvouhry se střetne dvanáctinásobný šampion Rafael Nadal ze Španělska s Argentincem Diegem Schwartzmanem. Ti ve čtvrtfinále uspěli už v úterý.

• FRENCH OPEN 2020 •

Francie / Paříž, antuka, 6.947.000 dolarů

středeční výsledky (07. 10. 2020) • Dvouhra mužů - čtvrtfinále • Djokovič (1-Srb.) - Carreño (17-Šp.) 4-6 6-2 6-3 6-4 Tsitsipas (5-Řec.) - Rubljov (13-Rus.) 7-5 6-2 6-3