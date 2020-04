Tsitsipase zrušení Wimbledonu překvapilo. Myslel jsem si, že je to aprílový vtípek

Ve středu 1. dubna se kvůli pandemii koronaviru rozhodlo o zrušení Wimbledonu a celé travnaté části sezony. Restart sezony proběhne nejdříve 13. července. Tato informace 21letého Řeka pořádně zaskočila.

"Šel jsem spát s tím, že se jedná o hloupý aprílový vtípek. Jenže po probuzení jsem zjistil, že je Wimbledon opravdu zrušený. Tento výjimečný turnaj mi bude chybět. Už se těším na příští rok," napsal na svůj Twitter.

I went to bed thinking this was all a bad April fools joke but I woke up today to find the Wimbledon is actually cancelled, I will miss this special event and I can’t wait to 2021, stay home, stay sane! https://t.co/euJIVcT8PL