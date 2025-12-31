Tsitsipasova prokletá sezona: Vyhrávat zápasy? Cíle jsem měl jiné
Sedmadvacetiletý Tsitsipas odehrál v druhé polovině minulé sezony jen minimum zápasů. Po dvou singlových vystoupeních v Davis Cupu v září už kvůli problémům se zády nehrál a zaměřil se výhradně na rekonvalescenci. Právě návrat do Austrálie vnímá jako symbolický nový začátek.
Na tiskové konferenci před startem United Cupu přiznal, že poslední měsíce pro něj nebyly jednoduché. Uvedl, že závěr sezony sotva fyzicky zvládal, a proto bylo nutné udělat vše pro to, aby se mohl vrátit zdravý. Podle vlastních slov absolvoval kompletní předsezonní přípravu bez bolesti a jakéhokoli diskomfortu, což považuje za velmi povzbudivý signál směrem k celému roku 2026.
Tsitsipas, dvanáctinásobný vítěz turnajů na okruhu ATP, zakončil rok 2025 s bilancí 22 výher a 16 porážek. Nyní se snaží znovu vybudovat fyzický základ, na kterém byla vždy postavena jeho dynamická hra. "Je pravdou, že jsem měl jiné cíle, než vyhrávat zápasy. Především mi šlo o to, jestli dohraji bez bolesti a zda budu moci druhý den znovu trénovat," přiznal trable loňského roku rodák z Atén.
Zvlášť těžce nesl situaci po nezdaru na US Open, po němž dva dny nemohl chodit. Takové momenty ho přiměly přemýšlet o budoucnosti kariéry. I proto vyhledal jednoho z nejlepších sportovních lékařů na světě, od něhož zatím slyší optimistické vyhlídky. Právě schopnost dohrávat zápasy bez zdravotních omezení označil Tsitsipas za své největší přání pro rok 2026.
Do nové sezony vstoupí zápasem proti Šintarovi Močizukimu. Jejich premiérový vzájemný duel přijde po utkání ženské dvouhry mezi Marií Sakkariovou a Naomi Ósakaovou v rámci souboje Řecka s Japonskem v perthské RAC Areně.
Řecký tenista se netajil radostí z návratu do Perthu, kde už v minulosti několikrát hrál. Podle jeho slov se město postupně stalo jedním z míst, která k řeckému týmu neodmyslitelně patří. United Cup vnímá jako ideální způsob, jak sezonu zahájit a znovu se pokusit vrátit na místa, kde býval. V současné době patří bývalé světové trojce až 36. příčka.
