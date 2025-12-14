United Cup: Kdy hrají Češi, program, rozlosování skupin a všechny další informace

Nová tenisová sezona odstartuje 2. ledna týmovým United Cupem a soutěže smíšených družstev se znovu zúčastní i čeští tenisté. Naše barvy by měli reprezentovat zejména Barbora Krejčíková s Jakubem Menšíkem. Kapitán Jiří Novák s sebou bere do Austrálie šestičlenný výběr. Kdy hrají Češi, program, rozlosování skupin a všechny další informace najdete v tomto článku.
Jakub Menšík bude součástí českého týmu pro United Cup 2026 (© JOSE JORDAN / AFP)

Základní informace

Termín: 2. - 11. ledna
Místo konání: Sydney a Perth, Austrálie
Povrch: tvrdý
Český tým: Barbora Krejčíková, Jakub Menšík, Linda Fruhvirtová, Dalibor Svrčina, Miriam Škochová, Adam Pavlásek
Formát: na dva vítězné sety, smíšená čtyřhra má super tie-break místo rozhodujícího setu
Dotace: 17 milionů australských dolarů

 

Rozlosování skupin

A (Perth): USA, Španělsko, Argentina
B (Sydney): Kanada, Belgie, Čína
C (Perth): Itálie, Francie, Švýcarsko
D (Sydney): Austrálie, Česko, Norsko
E (Perth): Velká Británie, Řecko, Japonsko
F (Sydney): Německo, Polsko, Nizozemsko

 

Kdy hrají Češi

Pondělí, 5. ledna
Česko - Norsko (Sydney, od 00:30 SEČ)
1. Barbora Krejčíková - Malene Helgová
2. Jakub Menšík - Casper Ruud
3. zápas smíšené čtyřhry


Úterý, 6. ledna
Austrálie - Česko (Sydney, od 07:30 SEČ)
1. Maya Jointová - Barbora Krejčíková
2. Alex de Minaur - Jakub Menšík
3. zápas smíšené čtyřhry

Kompletní program skupinové fáze

Pátek, 2. ledna
Španělsko - Argentina (Perth, od 03:00 SEČ)
1. Jaume Munar - Sebastián Báez
2. Jessica Bouzasová - Solana Sierraová
3. zápas smíšené čtyřhry


Řecko - Japonsko (Perth, od 10:00 SEČ)
1. Maria Sakkariová - Naomi Ósakaová
2. Stefanos Tsitsipas - Šintaro Močizuki
3. zápas smíšené čtyřhry

 

Sobota, 3. ledna
Belgie - Čína (Sydney, od 00:30 SEČ)
1. Elise Mertensová - Lin Zhu
2. Zizou Bergs - Zhizhen Zhang
3. zápas smíšené čtyřhry


Austrálie - Norsko (Sydney, od 07:30 SEČ)
1. Maya Jointová - Malene Helgová
2. Alex de Minaur - Casper Ruud
3. zápas smíšené čtyřhry


Francie - Švýcarsko (Perth, od 03:00 SEČ)
1. Lois Boissonová - Belinda Bencicová
2. Arthur Rinderknech - Stan Wawrinka
3. zápas smíšené čtyřhry


USA - Argentina (Perth, od 10:00 SEČ)
1. Taylor Fritz - Sebastián Báez
2. Coco Gauffová - Solana Sierraová
3. zápas smíšené čtyřhry

 

Neděle, 4. ledna
Německo - Nizozemsko (Sydney, od 00:30 SEČ)
1. Eva Lysová - Suzan Lamensová
2. Alexander Zverev - Tallon Griekspoor
3. zápas smíšené čtyřhry


Kanada - Čína (Sydney, od 07:30 SEČ)
1. Victoria Mboková - Lin Zhu
2. Félix Auger-Aliassime - Zhizhen Zhang
3. zápas smíšené čtyřhry


Velká Británie - Japonsko (Perth, od 03:00 SEČ)
1. Jack Draper - Šintaro Močizuki
2. Emma Raducanuová - Naomi Ósakaová
3. zápas smíšené čtyřhry


Itálie - Švýcarsko (Perth, od 10:00 SEČ)
1. Jasmine Paoliniová - Belinda Bencicová
2. Flavio Cobolli - Stan Wawrinka
3. zápas smíšené čtyřhry

 

Pondělí, 5. ledna
Česko - Norsko (Sydney, od 00:30 SEČ)
1. Barbora Krejčíková - Malene Helgová
2. Jakub Menšík - Casper Ruud
3. zápas smíšené čtyřhry


Německo - Polsko (Sydney, od 07:30 SEČ)
1. Alexander Zverev - Hubert Hurkacz
2. Eva Lysová - Iga Šwiateková
3. zápas smíšené čtyřhry


USA - Španělsko (Perth, od 03:00 SEČ)
1. Coco Gauffová - Jessica Bouzasová
2. Taylor Fritz - Jaume Munar
3. zápas smíšené čtyřhry


Velká Británie - Řecko (Perth, od 10:00 SEČ)
1. Jack Draper - Stefanos Tsitsipas
2. Emma Raducanuová - Maria Sakkariová
3. zápas smíšené čtyřhry

 

Úterý, 6. ledna
Kanada - Belgie (Sydney, od 00:30 SEČ)
1. Félix Auger-Aliassime - Zizou Bergs
2. Victoria Mboková - Elise Mertensová
3. zápas smíšené čtyřhry


Austrálie - Česko (Sydney, od 07:30 SEČ)
1. Maya Jointová - Barbora Krejčíková
2. Alex de Minaur - Jakub Menšík
3. zápas smíšené čtyřhry


Itálie - Francie (Perth, od 03:00 SEČ)
1. Flavio Cobolli - Arthur Rinderknech
2. Jasmine Paoliniová - Lois Boissonová
3. zápas smíšené čtyřhry

 

Středa, 7. ledna
Polsko - Nizozemsko (Sydney, od 00:30 SEČ)
1. Hubert Hurkacz - Tallon Griekspoor
2. Iga Šwiateková - Suzan Lamensová
3. zápas smíšené čtyřhry

 

Kompletní program závěrečných bojů

Čtvrtfinále
1. čtvrtfinále: Středa 7. ledna (Perth, od 03:00 SEČ): vítěz skupiny A - nejlepší tým z druhých míst v Perthu
2. čtvrtfinále: Středa 7. ledna (Perth, od 10:00 SEČ): vítěz skupiny C - vítěz skupiny E
3. čtvrtfinále: Čtvrtek 8. ledna (Sydney, od 07:30 SEČ): vítěz skupiny B - nejlepší tým z druhých míst v Sydney
4. čtvrtfinále: Pátek 9. ledna (Sydney, od 07:30 SEČ): vítěz skupiny D - vítěz skupiny F


Semifinále
1. semifinále: Sobota 10. ledna (Sydney, od 00:30 SEČ): vítěz 2. čtvrtfinále - vítěz 3. čtvrtfinále
2. semifinále: Sobota 10. ledna (Sydney, od 07:30 SEČ): vítěz 1. čtvrtfinále - vítěz 4. čtvrtfinále


Finále
Neděle 11. ledna (Sydney, od 07:30 SEČ)

Soupisky

Česko: Jakub Menšík, Barbora Krejčíková, Dalibor Svrčina, Linda Fruhvirtová, Adam Pavlásek, Miriam Škochová
Kapitán: Jiří Novák


Austrálie: Alex de Minaur, Maya Jointová, Jason Kubler, Maddison Inglisová, John-Patrick Smith, Storm Hunterová
Kapitán: Lleyton Hewitt


Norsko: Casper Ruud, Malene Helgová, Viktor Durasovic, Astrid Bruneová Olsenová, Ulrikke Eikeriová
Kapitán: Christian Ruud


USA: Taylor Fritz, Coco Gauffová, Mackenzie McDonald, Varvara Lepchenková, Christian Harrison, Nicole Melicharová-Martinezová
Kapitán: Michael Russell


Kanada: Félix Auger-Aliassime, Victoria Mboková, Alexis Galarneau, Kayla Crossová, Cleeve Harper, Gabriela Dabrowská
Kapitán: Gabriela Dabrowská


Itálie: Flavio Cobolli, Jasmine Paoliniová, Andrea Pellegrino, Nuria Brancacciová, Andrea Vavassori, Sara Erraniová
Kapitán: Stefano Cobolli


Velká Británie: Jack Draper, Emma Raducanuová, Billy Harris, Mingge Xuová, Lloyd Glasspool, Olivia Nichollsová
Kapitán: Tim Henman


Německo: Alexander Zverev, Eva Lysová, Patrick Zahraj, Laura Siegemundová, Kevin Krawietz, Mina Hodzicová
Kapitán: Alexander Zverev starší


Belgie: Zizou Bergs, Elise Mertensová, Kimmer Coppejans, Greet Minnenová, Sander Gillé, Lara Saldenová
Kapitán: Christopher Heyman


Francie: Arthur Rinderknech, Lois Boissonová, Geoffrey Blancaneaux, Léolia Jeanjeanová, Édouard Roger-Vasselin, Sarah Tiantsoa Rakotomangaová Rajaonahová
Kapitán: Lucas Pouille


Polsko: Hubert Hurkacz, Iga Šwiateková, Daniel Michalski, Katarzyna Kawaová, Jan Zieliňski, Katarzyna Piterová
Kapitán: Mateusz Terczyňski


Španělsko: Jaume Munar, Jessica Bouzasová, Carlos Taberner, Andrea Lázarová, Íňigo Cervantes, Yvonne Cavalléová
Kapitán: Miguel Sánchez


Řecko: Stefanos Tsitsipas, Maria Sakkariová, Stefanos Sakellaridis, Despina Papamichailová, Petros Tsitsipas, Sapfó Sakellaridiová
Kapitán: Petros Tsitsipas


Japonsko: Šintaro Močizuki, Naomi Ósakaová, Jasutaka Učijama, Nao Hibinová
Kapitán: Go Soeda


Argentina: Sebastián Báez, Solana Sierraová, Marco Trungelliti, María Lourdes Carléová, Guido Andreozzi, Nicole Fossaová Huergová
Kapitán: Sebastian Gutierrez


Nizozemsko: Tallon Griekspoor, Suzan Lamensová, Guy Den Ouden, Eva Vedderová, David Pel, Demi Schuursová
Kapitán: Tallon Griekspoor


Švýcarsko: Stan Wawrinka, Belinda Bencicová, Jakub Paul, Céline Naefová, Luca Castelnuovo, Naima Karamoková
Kapitán: Stan Wawrinka


Čína: Zhizhen Zhang, Lin Zhu, Rigele Te, Xiaodi You, Aoran Wang
Kapitán: Di Wu

Formát

Každý zápas nabídne jednu mužskou a ženskou dvouhru na dva vítězné sety. Následuje utkání smíšené čtyřhry, v případě rozhodujícího setu se hraje super tie-break.

 

Postupový klíč

Do bojů zasáhne celkem 18 zemí, které jsou rozděleny do šesti tříčlenných skupin. Do čtvrtfinále postoupí vítězové skupin a také nejlepší tým ze druhého místa v Perthu a Sydney.

 

Kde sledovat živě

United Cup by živě měly nabídnout kanály Oneplay Sport a Premier Sport. Případně můžete využít live streamy na webech českých sázkových kanceláří.

 

Česká historie

2025: semifinále
2024: skupina
2023: skupina

 

Seznam vítězů

2025: USA
2024: Německo
2023: USA

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
