Turnaj mistrů vylosován: Alcaraz vyzve Djokoviče, osmé místo je stále ve hře
Loňský šampion Jannik Sinner je ve skupině Björna Borga s Alexanderem Zverevem, Benem Sheltonem a Augerem Aliassimem nebo Musettim.
Alcaraz zabojuje ve skupině Jimmyho Connorse o postup do druhého semifinále proti Novaku Djokovičovi, Tayloru Fritzovi a Alexi de Minaurovi.
V Turíně se zároveň hraje i o to, kdo rok zakončí jako světová jednička. Ital k tomu potřebuje obhájit titul a zároveň doufat v pomoc Španěla. Tomu stačí ve skupině vyhrát všechny tři duely nebo jakýkoli způsobem postoupit do finále.
Djokovič je na Turnaji mistrů rekordmanem v počtu titulů, při své poslední účasti v roce 2023 v Turíně získal už sedmou trofej. Zverev vyhrál podnik pro osm nejlepších hráčů sezony dvakrát v letech 2018 a 2021.
Fritz se loni probojoval do finále, kde podlehl dominantnímu Sinnerovi. De Minaur se zde představí podruhé po sobě, Shelton si díky své dosud nejlepší sezoně, během které slavil v Torontu i premiérový titul na Masters, zajistil premiérovou účast.
Podnik pro osm nejlepších hráčů sezony byl rozlosován i přes to, že osmička ještě není zcela kompletní. Musetti stále ještě v Métách bojuje o poslední postupovou příčku, kterou aktuálně drží Auger-Aliassime.
Jistý start navíc není u Djokoviče, který před pár dny vyvrátil slova prezidenta italské tenisové federace Angela Binaghiho a řekl, že se rozhodne až po podniku v Aténách.
Druhým náhradníkem je Alexander Bublik, který měl sice velmi nepovedenou první část sezony, ale od French Open, kde poprvé došel do čtvrtfinále grandslamu, prožívá nejlepší období v kariéře.
Ovládl celkem čtyři turnaje, když uspěl na antuce v Gstaadu a Kitzbühelu, na trávě v Halle i na tvrdém povrchu v Hangzhou. Velkou porci bodů přidal i na poslední letošní tisícovce v Paříži, kde postoupil do semifinále.
Jasno je i ve čtyřhrách. Skupinu Petera Fleminga budou hrát dvojice Cash/Glasspool, Granollers/Zeballos, Krawietz/Puetz, Bolelli/Vavassori.
Ve skupině Johna McEnroa nastoupí Heliovaara/Patten, Arevalo/Pavič, Salisbury/Skupski a Harrison/King.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
