Tvrdá lekce na úvod, pak jízda. Šwiateková je v Madridu v semifinále

WTA MADRID - Druhá letošní bitva a znovu na tři sety. Ve čtvrtfinále Masters v Madridu na sebe narazily semifinalistky letošního Australian Open Iga Šwiateková (23) a Madison Keysová (30). A podobně jako v Austrálii musela o vítězce rozhodnout až závěrečná sada. Tentokrát se však radovala polská superstar, která si po výsledku 0:6, 6:3, 6:2 zajistila postup mezi nejlepší čtyři.

Keysová - Šwiateková 6:0, 3:6, 2:6

Pokud se polské hvězdě zdály před zápasem sny i mizerném vstupu do zápasu, pak měla správnou předtuchu. Šwiateková totiž na Keysovou v úvodu vůbec nestačila. Než si pětinásobná grandslamová šampionka uvědomila, co se na kurtu děje, prohrála úvodní set za 24 minut poměrem 0:6.



Rodačka z Varšavy vyhrála pouze 29 % výměn při svém podání, zatímco Keysová jich ovládla 75 %. Na příjmu byl rozdíl podobně propastný – Šwiateková získala každou čtvrtou výměnu, její soupeřka uspěla ve 12 z 17 případů.







Ve druhé sadě se zpočátku psal podobný příběh, tentokrát však s prohozenými rolemi. Šwiateková začala soupeřku přehrávat od prvních gamů a rychle si vybudovala vedení 5:1. I když rodačka z Rock Island koncovku setu mírně zdramatizovala, porážce 3:6 nezabránila.



Polka se výrazně zlepšila téměř ve všech statistikách. Po svém servisu vyhrála 63 % výměn, na returnu každou druhou. Keysová při podání získala polovinu výměn, na příjmu pouze třetinu.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)



Rozhodující sada byla vyrovnaná do stavu 2:2, pak však Šwiateková jako první prorazila soupeřčin servis. Když se jí to samé podařilo i při dalším podání Američanky, bylo rozhodnuto. Šwiateková zvítězila po hodině a 46 minutách 0:6, 6:3, 6:2 a v boji o finále vyzve lepší z dvojice Andrejevová – Gauffová.

"Upřímně, byl to jeden z nejpodivnějších zápasů, který jsem kdy hrála. Neměla jsem pocit, že by první set byl špatný. Pak jsem se snažila zkracovat výměny a Madison mi pomohla několika výměnami. Jsem ráda, že jsem to nakonec zvládla," říkala bezprostředně po zápase Šwiateková.



Klíčovým faktorem byla hra na returnu, kde polská favoritka získala 50 % výměn, zatímco Keysová jen 37 %. Šwiateková proměnila dvě ze tří brejkbolových příležitostí, její soupeřka využila jednu ze dvou.



Šwiateková tak vylepšila vzájemnou bilanci s Keysovou na 5:2.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Madridu