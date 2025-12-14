Týden #1: Bejlek zná los v Aucklandu. Brisbane nabídne české derby a osm nadějí

Seznam přihlášených, ty nejdůležitější aktualizace o odstoupení jednotlivých hráčů z turnajů, informace o divokých kartách a losy hlavních soutěží či kvalifikací. To vše nově najdete se zaměřením hlavně na české tenisty a největší hvězdy na jednom místě v tomto článku, který pro vás budeme průběžně aktualizovat.
Sára Bejlek začne novou sezonu na Novém Zélandu (© ČTK / Deml Ondřej)

Probíhající turnaje (1. týden)

WTA 500 Brisbane | WTA 250 Auckland | ATP 250 Brisbane | ATP 250 Hongkong | United Cup

 

Nadcházející turnaje (2. týden)

WTA 500 Adelaide | WTA 250 Hobart | ATP 250 Adelaide | ATP 250 Auckland

Kvalifikace Australian Open ženyKvalifikace Australian Open muži

 

3. ledna

16:00 | Bejlek zná los v Aucklandu
Sára Bejlek jako jediná česká členka TOP 100 žebříčku zahájí novou tenisovou sezonu v novozélandském Aucklandu. V úvodním kole hlavní soutěže se utká s Maďarkou Pannou Udvardyovou. Z kvalifikace ji může doplnit Gabriela Knutsonová. Nasazenou jedničkou je Elina Svitolinová a z TOP 20 startuje ještě Emma Navarrová.

16:00 | V Brisbane startuje šest Češek
Celkem šest českých tenistek vstoupí do nové tenisové sezony na velmi silně obsazené pětistovce v Brisbane. Trojnásobná šampionka Karolína Plíšková začne proti neoblíbené soupeřce Hailey Baptisteové, Markéta Vondroušová může ve druhém kole narazit na krajanku Lindu Noskovou a Karolína Muchová má na úvod coby jedna z nasazených volný los. Více informací najdete v článku.

 

16:00 | Lehečka začne obhajobu titulu proti Macháčovi
Na úvodním turnaji nové tenisové sezony v Brisbane startují pouze dva čeští tenisté a hned v prvním kole musí nastoupit proti sobě. Jiří Lehečka, který v australském městě obhajuje loňský triumf a plní roli nasazené trojky, vyzve krajana Tomáše Macháče. Nejvýše nasazeným je grandslamový šampion a bývalý lídr žebříčku Daniil Medveděv. Více informací najdete v článku.

 

22. prosince

11:30 | Entry list WTA 500 Adelaide (od 12. do 17. ledna)
Na jednu z posledních generálek v Adelaide se chystají čtyři hráčky TOP 10 žebříčku, jmenovitě Jessica Pegulaová, úřadující šampionka Madison Keysová, Mirra Andrejevová a Jekatěrina Alexandrovová. Do hlavní soutěže se přihlásily česká jednička Linda Nosková a na chráněný žebříček Markéta Vondroušová. V seznamu pro kvalifikaci figurují Karolína Plíšková, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková a Tereza Valentová.

Více informací

 

11:30 | Entry list WTA 250 Hobart (od 12. do 17. ledna)
Sice ne tak kvalitní, ale pořád slušné obsazení nabízí i menší ženský podnik v Hobartu. Do australského města mají dorazit finalistka posledních dvou ročníků a dvojnásobná šampionka Elise Mertensová, Emma Raducanuová a úřadující vítězka McCartney Kesslerová. Hlavní soutěž bude hrát Barbora Krejčíková a kvalifikaci Sára Bejlek.

Divoké karty: Venus Williamsová

Více informací

 

11:30 | Entry list ATP 250 Adelaide (od 12. do 17. ledna)
Největší hvězdou v Adelaide bude bývalý šampion a nejúspěšnější hráč všech dob Novak Djokovič. Srbský rekordman bude jediným startujícím členem z TOP 10 žebříčku. Na jednu z posledních generálek se přihlásili také vítěz ročníku 2024 Jiří Lehečka a Tomáš Macháč.

Divoké karty: Thanasi Kokkinakis

Více informací

 

11:30 | Entry list ATP 250 Auckland (od 12. do 17. ledna)
V Aucklandu budou největšími favority na titul světová osmička Ben Shelton a dvanáctý hráč světa Casper Ruud. Mezi nejvýše nasazenými bude Jakub Menšík a senzační loňský triumf se pokusí zopakovat francouzský veterán Gaël Monfils.

Divoké karty: Gaël Monfils, Stan Wawrinka

Více informací

 

12. prosince

15:00 | Entry list Australian Open (od 18. ledna do 1. února)
Celkem 14 českých tenistů má jistou účast v hlavní soutěži Australian Open. V hlavní fázi úvodního grandslamu bude startovat minimálně pět českých mužů, jmenovitě Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Dalibor Svrčina a Vít Kopřiva. Do kvalifikace zasáhne Zdeněk Kolář. Jedním z největších favoritů bude šampion posledních dvou ročníků Jannik Sinner.

Divoké karty: James Duckworth, Patrick Kypson, Yunchaokete Bu, Rinky Hijikata, Kyrian Jacquet

Českých žen bude v hlavním losu minimálně devět. Konkrétně Linda Nosková, Karolína Muchová, Markéta Vondroušová, Karolína Plíšková (chráněný žebříček), Marie Bouzková, Kateřina Siniaková, Tereza Valentová, Barbora Krejčíková a Sára Bejlek. Nechybí samozřejmě ani loňská vítězka Madison Keysová.

Kvalifikace se zúčastní Nikola Bartůňková, Linda Fruhvirtová, Laura Samson, Dominika Šalková, Darja Viďmanová, Barbora Palicová a Gabriela Knutsonová.

Divoké karty: Venus Williamsová, Emerson Jonesová, Elizabeth Mandliková, Zarina Dijasová, Priscilla Honová, Talia Gibsonová, Taylah Prestonová, Tiantsoa Sarah Rakotomangaová Rajaonahová

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

tommr
14.12.2025 12:03
Z našich hráček v top-100 není nikde psaná jen Katka Siniaková. Snad za tím nejsou nějaké zdravotní potíže ...
Trojchyba_Mat
14.12.2025 12:16
Káťa je už několik dní v normální přípravě, takže zdravotně je snad cajk
Trojchyba_Mat
14.12.2025 12:20
A taky peče cukroví, ale to je vedlejší :-)
tommr
14.12.2025 12:37
teď jsem si všiml že má hrát Extraligu za Spartu takže je asi opravdu v pořádku a jen sezonu v Austrálii začne o týden později od 12.1 ...
Trojchyba_Mat
14.12.2025 12:38
frenkie57
14.12.2025 14:03
Možná jí do toho Brenda trochu kecá, nebo ne?
Trojchyba_Mat
14.12.2025 14:15
Je to možný
subaru
22.12.2025 12:24
Jak to myslíte? Proč Brenda?
frenkie57
22.12.2025 13:24
Jen takový vtípek. Brenda F ráda peče a svými výtvory se ráda pochlubí na sociálních sítích.
tommr
22.12.2025 15:57
a evidentně taky ráda svoje výtvory konzumuje což se bohužel projevuje na její postavě ...
frenkie57
22.12.2025 18:40
lana
14.12.2025 13:54
Katka si chce asi jen v klidu užít Vánoce a Nový rok doma A nepřepísknout hned začátek sezóny. Minule taky začínala až v Adelaide. Ten jeden týden se nic nestane, ještě toho bude dost a s těmi debly stejně zas odehraje z našich nejvíc zápasů
