Týden #7: Muchová, Krejčíková a Bouzková zrušily účast v Dauhá, hrají jen tři Češky

Seznam přihlášených, ty nejdůležitější aktualizace o odstoupení jednotlivých hráčů z turnajů, informace o divokých kartách a losy hlavních soutěží či kvalifikací. To vše nově najdete se zaměřením hlavně na české tenisty a největší hvězdy na jednom místě v tomto článku, který pro vás budeme průběžně aktualizovat.

Probíhající turnaje (6. týden)

WTA 500 Abú Zabí | ATP 500 Rotterdam | ATP 500 Dallas | WTA 250 Kluž

Nadcházející turnaje (7. týden)

WTA 1000 Dauhá | ATP 250 Marseille | ATP 250 Delray Beach | ATP 250 Buenos Aires

7. února

13:00 | Krejčíková se z Dauhá odhlásila, los pro tři Češky

Po Karolíně Muchové a Marii Bouzkové se z první letošní tisícovky v Dauhá odhlásila i úřadující wimbledonská šampionka Barbora Krejčíková, která stále nezahájila sezonu. V hlavní soutěži tak startují jen tři české tenistky. Markéta Vondroušová začne proti Elině Svitolinové, Kateřina Siniaková vyzve světovou desítku Paulu Badosaovou a Linda Nosková bude čelit nasazené Donně Vekičové. Titul obhajuje Iga Šwiateková.

WTA 1000 Doha draw from WTA website...#QatarTotalEnergiesOpen | #czasnatenis pic.twitter.com/Y7cdiy2Ggr — Z kortu - informacje tenisowe | Tennis news (@z_kortu) February 7, 2025

6. února

15:35 | Muchová ani Bouzková v Dauhá hrát nebudou

Karolína Muchová (noha) i Marie Bouzková (chodidlo) se odhlásily z tisícovky v Dauhá, kde už v neděli startuje hlavní soutěž. V té by se z českých tenistek měly tedy představit pouze Linda Nosková, Markéta Vondroušová a Kateřina Siniaková, která se do ní dostala po omluvence Bouzkové.

14:45 | Krejčíková se odhlásila z Dubaje

Barbora Krejčíková kvůli přetrvávajícím problémům se zády stále nezahájila letošní sezonu a zmizela ze seznamu hráček na oficiálních stránkách dubajské tisícovky. Dá se tak předpokládat, že startovat nebude ani v příštím týdnu v Dauhá. V Kataru by měly hrát hlavní soutěž Karolína Muchová, Markéta Vondroušová, Linda Nosková a také Marie Bouzková, pokud se kvůli zranění nohy neodhlásí.

2. února

13:15 | Entry list WTA 500 Mérida (od 24. února do 2. března)

Na pětistovce v Méridě by mělo startovat sedm členek TOP 30 žebříčku v čele s hráčkami elitní desítky Emmou Navarrovou a Paulou Badosaovou. Do oblíbeného Mexika se chystá Marie Bouzková.

Divoké karty: Renata Zarazúaová

13:15 | Entry list ATP 500 Dubaj (od 24. února do 1. března)

Tradičně skvělé obsazení by měla mít mužská pětistovka v Dubaji. Všichni nasazení v tuto chvíli figurují v TOP 20 pořadí a herní pole vedou Daniil Medveděv, Alex de Minaur, Andrej Rubljov a Grigor Dimitrov. V silné konkurenci by se měl představit Jiří Lehečka.

13:15 | Entry list ATP 500 Acapulco (od 24. února do 1. března)

Kromě Dubaje se koná pětistovka také v mexickém Acapulcu a v tuto chvíli jsou přihlášeni z TOP 10 Alexander Zverev, Taylor Fritz, Casper Ruud a Tommy Paul. Jisté místo v hlavní soutěži mají i Tomáš Macháč s Jakubem Menšíkem, pokud se neodhlásí.

13:15 | Entry list WTA 250 Austin (od 24. února do 2. března)

Nasazenou jedničkou na menší akci v Austinu bude domácí světová šestka Jessica Pegulaová. Z TOP 50 má v plánu účast už jen Peyton Stearnsová. Obhajobu titulu podnikne Yue Yuan. Na kurty se po mateřské pauze vrací Petra Kvitová, která dostala divokou kartu.

Divoké karty: Petra Kvitová, Ajla Tomljanovicová, Elizabeth Mandliková, Malaika Rapoluová

13:15 | Entry list ATP 250 Santiago (od 24. února do 2. března)

Série jihoamerických antukových turnajů se uzavře v chilském Santiagu. Hlavní hvězdou a nasazenou jedničkou bude domácí Alejandro Tabilo a konkurovat mu budou například Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez a další domácí naděje Nicolás Jarry.

28. ledna

14:00 | Entry list WTA 1000 Dubaj (od 16. do 22. února)

Stejně jako na předchozí tisícovce v Dauhá by i na dalším podniku této série na Blízkém východě měly startovat v hlavní soutěži čtyři české tenistky. Do Dubaje se chystají Karolína Muchová, Linda Nosková, Markéta Vondroušová a Marie Bouzková. Z TOP 40 žebříčku zatím zrušily účast jen Barbora Krejčíková, Madison Keysová, Danielle Collinsová a Anna Kalinská.

14:00 | Entry list ATP 500 Dauhá (od 17. do 22. února)

Famózní obsazení slibuje mezi tenisty velmi oblíbená akce v katarském Dauhá. Z TOP 10 by měli přijet Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovič, Daniil Medveděv, Alex de Minaur a Andrej Rubljov. Z českých tenistů se přihlásil Jiří Lehečka.

14:00 | Entry list ATP 500 Rio de Janeiro (od 17. do 23. února)

Na pětistovce v Rio de Janeiru budou pokračovat v sérii jihoamerických antukových podniků světová dvojka Alexander Zverev a také Holger Rune. Hlavní konkurenci by pro ně měli představovat Lorenzo Musetti, Alejandro Tabilo a domácí teenager Joao Fonseca.

Divoké karty: Joao Fonseca, Thiago Monteiro

20. ledna

15:30 | Entry list ATP 250 Delray Beach (od 10. do 16. února)

Taylor Fritz bude obhajovat titul na menší domácí akci v Delray Beach. Kromě šampiona posledních dvou ročníků by měli na Floridu dorazit také Tommy Paul či Kei Nišikori.

Divoké karty: Reilly Opelka

15:30 | Entry list ATP 250 Marseille (od 10. do 16. února)

Halový podnik v Marseille slibuje z TOP 20 Daniila Medveděva, domácího úřadujícího šampiona Uga Humberta, Huberta Hurkacze a Karena Chačanova. Přijedou také Sebastian Korda či objev loňské sezony Giovanni Mpetshi Perricard.

Divoké karty: Daniil Medveděv, Richard Gasquet, Stan Wawrinka

15:30 | Entry list ATP 250 Buenos Aires (od 10. do 16. února)

V Buenos Aires začne šňůra jihoamerických antukových podniků a hlavními hvězdami v argentinské metropoli budou Alexander Zverev a Holger Rune. Fanoušci budou jistě sledovat i rozjetého brazilského teenagera Joaa Fonsecu. Svůj poslední turnaj v kariéře odehraje domácí Diego Schwartzman.

Divoké karty: Diego Schwartzman

