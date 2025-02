Týden #8: Krejčíková nezačne ani v Dubaji, hrát by mělo pět Češek. Lehečka je v nabitém Dauhá

Seznam přihlášených, ty nejdůležitější aktualizace o odstoupení jednotlivých hráčů z turnajů, informace o divokých kartách a losy hlavních soutěží či kvalifikací. To vše nově najdete se zaměřením hlavně na české tenisty a největší hvězdy na jednom místě v tomto článku, který pro vás budeme průběžně aktualizovat.

Probíhající turnaje (7. týden)

WTA 1000 Dauhá | ATP 250 Marseille | ATP 250 Delray Beach | ATP 250 Buenos Aires

Nadcházející turnaje (8. týden)

WTA 1000 Dubaj | ATP 500 Dauhá | ATP 500 Rio de Janeiro

12. února

13:15 | Krejčíková nezačne sezonu ani v Dubaji

Barbora Krejčíková nezačne aktuální sezonu ani na další tisícovce na Blízkém východě v Dubaji. Úřadující wimbledonská šampionka již v předchozím týdnu zmizela z listiny hráček na oficiálním webu turnaje a nyní už nefiguruje ani na seznamu přihlášených. Ve Spojených arabských emirátech by měly startovat z českých tenistek Karolína Muchová, Linda Nosková, Markéta Vondroušová a Marie Bouzková. Do kvalifikace je přihlášená Kateřina Siniaková. Více informací najdete v článku z minulého týdne.

2. února

13:15 | Entry list WTA 500 Mérida (od 24. února do 2. března)

Na pětistovce v Méridě by mělo startovat sedm členek TOP 30 žebříčku v čele s hráčkami elitní desítky Emmou Navarrovou a Paulou Badosaovou. Do oblíbeného Mexika se chystá Marie Bouzková.

Divoké karty: Sloane Stephensová, Renata Zarazúaová

13:15 | Entry list ATP 500 Dubaj (od 24. února do 1. března)

Tradičně skvělé obsazení by měla mít mužská pětistovka v Dubaji. Všichni nasazení v tuto chvíli figurují v TOP 20 pořadí a herní pole vedou Daniil Medveděv, Alex de Minaur, Andrej Rubljov a Grigor Dimitrov. V silné konkurenci by se měl představit Jiří Lehečka.

13:15 | Entry list ATP 500 Acapulco (od 24. února do 1. března)

Kromě Dubaje se koná pětistovka také v mexickém Acapulcu a v tuto chvíli jsou přihlášeni z TOP 10 Alexander Zverev, Taylor Fritz, Casper Ruud a Tommy Paul. Jisté místo v hlavní soutěži mají i Tomáš Macháč s Jakubem Menšíkem, pokud se neodhlásí.

13:15 | Entry list WTA 250 Austin (od 24. února do 2. března)

Nasazenou jedničkou na menší akci v Austinu bude domácí světová šestka Jessica Pegulaová. Z TOP 50 má v plánu účast už jen Peyton Stearnsová. Obhajobu titulu podnikne Yue Yuan. Na kurty se po mateřské pauze vrací Petra Kvitová, která dostala divokou kartu.

Divoké karty: Petra Kvitová, Ajla Tomljanovicová, Elizabeth Mandliková, Malaika Rapoluová

13:15 | Entry list ATP 250 Santiago (od 24. února do 2. března)

Série jihoamerických antukových turnajů se uzavře v chilském Santiagu. Hlavní hvězdou a nasazenou jedničkou bude domácí Alejandro Tabilo a konkurovat mu budou například Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez a další domácí naděje Nicolás Jarry.

28. ledna

14:00 | Entry list WTA 1000 Dubaj (od 16. do 22. února)

Na další tisícovce na Blízkém východě by měly startovat v hlavní soutěži minimálně čtyři české tenistky. Do Dubaje se chystají Karolína Muchová, Linda Nosková, Markéta Vondroušová a Marie Bouzková. Do kvalifikace je přihlášená Kateřina Siniaková. Z TOP 40 žebříčku zatím zrušily účast jen Barbora Krejčíková, Madison Keysová, Danielle Collinsová a Anna Kalinská.

14:00 | Entry list ATP 500 Dauhá (od 17. do 22. února)

Famózní obsazení slibuje mezi tenisty velmi oblíbená akce v katarském Dauhá. Z TOP 10 by měli přijet Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovič, Daniil Medveděv, Alex de Minaur a Andrej Rubljov. Z českých tenistů se přihlásil Jiří Lehečka.

14:00 | Entry list ATP 500 Rio de Janeiro (od 17. do 23. února)

Na pětistovce v Rio de Janeiru budou pokračovat v sérii jihoamerických antukových podniků světová dvojka Alexander Zverev a také Holger Rune. Hlavní konkurenci by pro ně měli představovat Lorenzo Musetti, Alejandro Tabilo a domácí teenager Joao Fonseca.

Divoké karty: Joao Fonseca, Felipe Meligeni Alves, Thiago Monteiro

