U Máchova jezera odstartovaly kvalifikační boje dalšího turnaje na našem území

Z tříkolové kvalifikace se do hlavní soutěže Macha Lake Open dostanou pouze dva nejlepší z mužských i ženských bojů. Nasazenými v kvalifikaci mužů jsou Marek Gengel, Jiří Lehečka, Petr Nouza a Ukrajinec Vitalij Sačko.

Hned na úvod kvalifikace skončila nasazená jednička Gabriela Horáčková, která nestačila na 17letou Denisu Hindovou. Dle očekávání do dalšího kola prošla teprve 14letá naděje českého tenistu Nikola Bartůňková, která bude příští soupeřkou právě Hindové. Svůj úvodní zápas suverénně zvládla nasazená trojka Aneta Laboutková.

Zítra je na programu druhé a také závěrečné kolo kvalifikačních bojů. Hlavní soutěž, která vypukne ve středu a bude probíhat systémem čtyř skupin po čtyřech hráčích, láká na české hvězdy a velké talenty.

Představit by se měl vyjma Jiřího Veselého kompletní daviscupový tým v čele s Lukášem Rosolem. Jedničkou ženské části turnaje má být 27. hráčka světa a nejlepší Ruska žebříčku Jekatěrina Alexandrovová. Dorazí také grandslamové šampionky Lucie Hradecká, Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková nebo sestry Fruhvirtovy.

Vítězové skupin projdou do sobotních semifinále. Obě finále jsou na programu v neděli. Turnaj je přístupný i pro diváky. Ti, kteří se k Máchovu jezeru nechystají, mohou dění od pátku do neděle sledovat na televizní stanici O2 TV Tenis. Dotace starosplavské akce je 980 tisíc korun, jedná se již o druhý podnik v rámci projektu O trofej solidarity a naděje ČTS by Moneta. Další díl se uskuteční na přelomu července a srpna v Liberci.

Od 15. do 21. června se ve Starých Splavech měl odehrát ženský podnik ITF s dotací 60 tisíc amerických dolarů, jenže kvůli pandemii koronaviru je sezona přerušená až do konce července a turnaj byl zrušen. Tato exhibiční soutěž je tak náhradou za 19. ročník druhého nejlépe dotovaného ženského tenisového turnaje na našem území.