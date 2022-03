Ukrajinka Jastremská si v Lyonu zahraje o první finále po dvou letech

Dajana Jastremská v minulém týdnu se svou 15letou sestrou uprchla ze své vlasti před ruskou invazí a díky divoké kartě startuje na halovém turnaji WTA 250 v Lyonu. A navzdory okolnostem prožívá jeden z nejlepších turnajů po zrušeném dopingovém trestu.

Jednadvacetiletá Ukrajinka sice v úvodním kole likvidovala dva mečboly Any Bogdanové, ale s Cristinou Bucsaovou ani Jasmine Paoliniovou už ztrátu setu nepřipustila. Proti nasazené Italce, se kterou loni v rozmezí dvou měsíců prohrála všechny tři souboje, čtyřikrát neuhájila náskok brejku, nicméně v koncovkách obou sad měla navrch a zvítězila 6-4 7-6(3).

"Od všech cítím ohromnou podporu. Ta mi pomáhá hlavně v klíčových momentech. Tohle je další vítězství pro Ukrajinu," řekla v pozápasovém rozhovoru. "Dnes jsem se vůbec nedokázala soustředit," uvedla na webu WTA Jastremská. "Ale po tom všem, čím jsem si prošla, nesmím nic vzdávat. To jsem si opakovala, když mi to nešlo nebo jsem byla nervózní. Nemám co ztratit. Když jsem sem přijela, byla jsem unavená fyzicky i psychicky. A s každou výhrou se mi trocha energie vrací zpět," dodala.

V sobotu čeká rodačku z Oděsy, jež se herně zvedla před dvěma týdny v Dubaji (z kvalifikace prošla do čtvrtfinále), první semifinále od loňského července, kdy se na antuce v Hamburku na kurty vrátila. Bývalá světová jednadvacítka a momentálně až 140. hráčka pořadí bude o své první finále od ledna 2020, celkově páté a premiérové v hale, usilovat proti Anně Bondárové, nebo Soraně Cirsteaové.

Shuai Zhang potřebovala pouhých 13 minut, aby poprvé od loňského července postoupila do semifinále turnajů WTA. Na úvod dnešního programu jí za stavu 0-3 ze svého pohledu vzdala v hale sedm zápasů neporažená Vitalija Ďjačenková z Ruska. Třiatřicetiletá Číňanka si o své páté kariérní finále a první v hale zahraje s Caroline Garciaovou, nebo Alison Van Uytvanckovou.