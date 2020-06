Ultimate Tennis Showdown má další hvězdu, do Nice dorazí světová trojka Thiem

Ultimate Tennis Showdown má další hvězdné jméno. Do akademie Patricka Mouratogloua ve francouzském Nice, kde exhibiční turnaj v sobotu začne, přijede také světová trojka Dominic Thiem. Rakušan je už čtvrtým účastníkem z elitní desítky žebříčku ATP, kromě něj se totiž na akci chystají Stefanos Tsitsipas, Matteo Berrettini a David Goffin.

Turnaj se bude hrát celkem pět týdnů, ale trojnásobný grandslamový finalista Thiem se všech klání nezúčastní, protože slíbil účast na charitativní akci Novaka Djokoviče na Balkáně. Teprve poté se vydá do Nice, kde ho do té doby nahradí domácí Elliot Benchetrit. První zápas by mohl odehrát 20. června.

Netradiční soutěž vymysleli Patrick Mouratoglou, tenisový expert a dlouholetý kouč Sereny Williamsové, a otec australského talentovaného tenisty Alexeje Popyrina.

"S Dominicem už máme čtyři hráče z Top 10. Doufáme, že se v průběhu turnaje přidají i další elitní tenisté. Tohle bude úplně jiný tenis, rychlejší, dynamičtější, bude k vidění více emocí a komunikace," uvedl Mouratoglou, který akci pořádá ve své akademii.

Začne se v sobotu a každý víkend nabídne deset soubojů. Každý zápas se bude hrát stylem tie-breaku a bude rozdělen na desetiminutové čtvrtiny s dvouminutovými přestávkami. V každé čtvrtině mají trenéři k dispozici půlminutový time out a poradu s hráčem, ta musí kvůli fanouškům u obrazovek probíhat v angličtině. Fanoušci sledující placené přenosy budou mít navíc možnost se hráčů během výměny stran na něco zeptat, hráči nebudou trestáni za výlevy emocí. Diváci do areálu kvůli pandemii koronaviru nesmí.