US Open stále počítá s dějištěm v New Yorku. Tenisty by mohly dopravit charterové lety

Přílety tenistů charterovými lety, povinné testy na koronavirus před cestou, ubytování hráčů v jednom místě, pravidelné měření teplot a žádní diváci. To jsou jen některá opatření, která zvažují organizátoři US Open, aby mohli grandslamový turnaj uspořádat na tradičním místě a v původním termínu.

"Všechno je ale zatím nejisté," řekla výkonná ředitelka tenisové asociace USA pro profesionální tenis Stacey Allasterová agentuře AP. "Ještě jsme nic nerozhodli," dodala. Rozhodnutí by podle ní mělo padnout ve druhé polovině července.

USTA zatím stále pracuje s variantou, že se bude hrát v New Yorku od 31. srpna. "Soustředíme se na 150 procent na uspořádání US Open v bezpečném prostředí v národním tenisovém centru Billie Jean Kingové v New Yorku v našem termínu. Máme sice povinnost prověřit myšlenku alternativního dějiště nebo alternativního data, ale zatím to nemá velkou váhu," dodala.

Profesionální tenisové okruhy pořádané ATP, WTA a ITF jsou kvůli pandemii koronaviru přerušené od března. Pauza bude trvat minimálně do konce července, další osud sezony je ale nejistý.